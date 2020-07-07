謝金河認同柯文哲「台灣經濟回不去」　揭Y型經濟殘酷面：有人掉隊垂淚

▲謝金河今早發文談未來經濟走向。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

這場疫情已經讓多方產業難以招架，各國政府皆全力搶救疫情後的重建，財信傳媒董事長謝金河今日就對柯文哲「台灣經濟回不去」的說法表示認同，並指出「未來的世界經濟，不是U，也不是L，而是Y型」，有的人會直線上升，有的人則一落千丈。

謝金河今早在臉書發文指，「一場疫情把世界經濟大打大亂，很多產業慘不忍睹，但很多產業乘勢而起，這場肺炎疫情又是一次產業生態重組的分水嶺」，他分析，在這一片狼藉的全球經濟中，仍有表現亮眼的企業，今日美股開盤，「Amazon股價飛漲至3059.88，市值推向1.52兆美元，這是全球罕見有三家企業市值超過1.5兆美元的歷史紀錄，而且，Google市值也破兆美元，這也是美國史上有4家大型企業市值達一兆美元的新紀錄。」

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謝金河也提到，「擋不住的Tesla衝到1377.79美元，市值2542.49億美元，又把Toyota拋得更遠」，「台灣的Tsmc也寫下62.13美元新高，市值3209.14億美元，今天台積電又要推台股一把。」

▲柯文哲昨日批「三倍券」時間拉太長沒刺激效果。（圖／記者徐斌慎攝）

昨日柯文哲出席台北疫情後經濟轉型論壇，提到「台灣經濟回不去了」，謝金河則承認這個事實，「每一個重大事件，都會重塑產業新生態，張忠謀說，疫情改變人類生活方式，也改變人類的工作型態，這次肺炎疫情加速數位轉型，平台經濟，訂閱經濟，電子商務活動成了主流，這兩天，台灣的富邦媒體科技跑到815元，這是新時代降臨」，「有人說未來經濟型態會是長長的L型，或者是底型很長的U型，我的看法是未來世界經濟是Y型，有人奔馳，有人掉隊垂淚！」