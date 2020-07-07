0050要配息了！「每股擬配0.7元」可望發出8.8億股息　7月21日除息

▲「元大台灣50」（0050）受民眾關注。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

台股最大規模ETF「元大台灣50」（0050）第一階段配息公告，每股預計配發0.7元，除息日訂為7月21日、收益分配發放日為8月24日，將於7月17日進行第二階段公告，並確認每股配發金額。若以目前單位數估算，總計可望發出8.8億元股息。

「元大台灣50」於2020年第一次配息，預計配發0.7元，與2019年第一次配息金額相同，顯示即便受疫情衝擊，0050配息金額仍可維持優質表現，參考2019年兩次評價配息各為0.7與2.9元，累計配發3.6元，配息率達3.82%。

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觀察「元大台灣50」歷年配息，自2005年開始配息以來，平均配息2.29元，平均殖利率達3.69%，平均填息天數僅60天（日曆日），尤其2019年第一次配息，更在7月19日除息日一開盤便填息達陣，創下2003年成立以來最快填息紀錄。

即便金融市場受肺炎疫情影響，「元大台灣50 ETF」今年以來規模仍持續增胖，截至7月3日，規模已來到1234.68億元，不僅為目前台灣最具分量的ETF，也是唯一規模突破千億元整數大關的ETF。

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