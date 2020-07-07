中華與KKBOX推4超值方案　月付100元音樂無限聽！再加贈4GB上網量

▲中華電信。（圖／記者邱倢芯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

電信業老大哥中華電信日前推出「歡迎老朋友」的優惠方案，許多服務都十分超值，其中，業者還與KKBOX合作，依照綁約時間的長短，有著相對應的優惠。而最好康的方案每月只要加價100元，不但能隨時隨地享受超過4500萬首歌，還月月加贈4GB的行動上網量，讓民眾除了音樂聽到爽，使用網路也更暢快。

除了招攬新客戶，老朋友的心也要緊緊抓住！中華電信日前推出了「歡迎老朋友」的優惠方案，舉凡鈴聲音樂、影音娛樂、生活應用和電子閱讀，都能依照民眾需求來加價購。只要申辦4G月租型門號，就能依照綁約的時間長短，選擇相對應的優惠內容。

請繼續往下閱讀...

▲KKBOX與中華電信偕同推出優惠方案。（圖／翻攝自「中華電信」官網）

KKBOX正是中華電信的合作業者之一，雙方偕同推出了4種方案：

1.綁定12個月：月付129元，每月加贈2GB行動上網量

2.綁定24個月：月付100元，每月加贈3GB行動上網量

3.綁定30個月：月付100元，每月加贈3GB行動上網量

4.綁定36個月：月付100元，每月加贈4GB行動上網量

KKBOX擁有4500萬首歌曲，因此有著多元曲風、多國語言的各種歌單，這次推出了與中華電信合作的方案，價格不但比單購更划算，還另外加贈行動上網量，最優惠的方案只要月付100元，就能獲得4GB的行動上網量，給忠實客戶的回饋非常大方。

►票券太多沒用完，一起來票券換幣！