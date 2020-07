生日打開舊信箱！驚見「過世父親寄祝福」傻了...她淚崩：明白爸爸的用意

▲一名女子收到病逝父親的生日祝福。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者康心禹/綜合報導

英國一名22歲女子的父親在今年4月病逝,她在上個月度過了第一個沒有父親在身旁的生日,當天她無意地打開過去使用的電子信箱,竟意外發現父親留下來的生日祝福,讓她感動落淚,「爸爸一定是知道自己剩下的時間不多了,才會這麼做。」

據BBC報導,娜塔莎(Natasha Salman)的父親罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS,俗稱漸凍人),飽受病痛的折磨已有5年,不幸在今年4月24日離世。娜塔莎在過生日之前,曾希望能夠在夢中與父親相聚,卻一直無法實現,她為此感到非常的失望。

