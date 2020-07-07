美商會、40貿易協會催促中國「加大購買美產品」　不見動靜急了

▲美國商會與多個貿易協會致函美中官員。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）與40個以上的貿易協會6日敦促美中官員加倍努力，實施第一階段貿易協議內容，同時中方應於未來兩年加大購買美商品。

《路透社》報導，美國商會與多個貿易協會致函美財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、美貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴，內容寫道，對於至今取得的成就感到鼓舞，但希望中國能大幅增加購買美商品與服務。

中美雙方1月簽署第一階段貿易協議，內容要求中方未來2年增加採購2000億美元的美產品與服務。美國商會中國中心主任沃特曼（Jeremie Waterman）表示，在結構性問題與購買農產品方面，他已見到一些進展，如今經濟要在疫情下開始復甦，北京必須加強購入美製商品、服務以及能源來達成目標。

沃特曼說，有些領域不見明顯的進展，因此美中雙方有必要加強努力。美中近幾個月關係緊張，兩方爭論新冠肺炎（COVID-19）疫情起源，此外「港版國安法」的通過也引發各界擔憂。

白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）6日表示，川普正考慮數項針對中國與製造產業的行政命令。但他並未給出更多具體細節。

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