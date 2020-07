人妻拒「肉身伺候小叔」　慘遭丈夫「榮譽處決」剁頭分屍收場…父嚎墳鼻酸！

▲女子拒絕服侍丈夫家人慘遭榮譽處決。(圖/翻攝自推特@AyazLatifPalijo)

文明社會中仍存在的保守框架,往往讓女性受害居多。巴基斯坦上月發生一起「榮譽處決」案件,一名女子疑似不想接受自己侍奉丈夫的兄弟,起了家庭口角,沒想到卻遭到丈夫與其兄弟的虐殺,不僅將她分屍,生前更遭到暴力虐待。

根據英國《太陽報》、《每日星報》報導,一名24歲的人妻瓦濟蘭(Waziran)日前疑似因為丈夫家提出要「侍奉」丈夫跟他的兄弟,她試圖反抗、出現口角,反遭到丈夫「榮譽處決」,瓦濟蘭的丈夫阿拉(Allah Baksh)與兄弟克拉姆(Kareem Baksh)用石頭將瓦濟蘭活活砸死之後,更將其分屍、斬首,手段相當殘忍。

瓦濟蘭父親當時報案時,不敢說出自己的女兒遭到榮譽處決,聲稱是因為意外而死,直到人權團體與警方介入,他才收回聲明坦承「女兒遭到丈夫的榮譽處決被分屍,死狀相當悽慘」。

巴基斯坦人權律師Ayaz Latif Palijo在推特上分享瓦濟蘭父親在女兒墳前痛哭失聲的畫面,更提到「巴基斯坦的農村與部落,已經變成婦女的殺戮場」。

瓦濟蘭的屍塊在當地一處高速公路旁被發現,遭到阿拉與克拉姆斬首之外,更將屍體分成好幾塊,如今兩人已經被逮捕,並以謀殺罪起訴。

Father of a murdered daughter crying for justice at her grave. Waziran has been brutally stoned to death four days ago in Dist Jamshoro,Sindh, but her killers have not been arrested yet. The rural feudal and tribal areas of Pakistan have been turned into killing fields for women. pic.twitter.com/Zk8Gc0eHZH