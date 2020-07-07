《華郵》：中國視港版國安法為治台藍圖　往「武力犯台」邁進

▲ 中國人大通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

港區國安法近期上路，由於規範廣泛，外界憂心中國威權觸角將伸向世界各處。華盛頓郵報今天一篇評論文章表示，中國可能把國安法當治台藍圖，進而朝武力犯台目標邁進一步。

香港特區國家安全法6月30日生效，規範分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，及勾結外國或境外勢力危害國家安全等4項罪名。其中第38條明訂不具香港永久居民身分人士在香港以外犯罪也在此法管轄範圍內，規範之廣讓世界各地人人自危，引發寒蟬效應。

曾任「華盛頓郵報」（The Washington Post）北京分社社長的潘文（John Pomfret）今天刊文表示，上週生效的港區國安法令人畏懼的原因很多，舉凡嚴重限制香港言論自由、允許北京當局到香港抓人回中國大陸審判、在香港建立能法外執法的秘密警察結構等。

潘文說，在港區國安法之下，任何主張香港獨立的人士都恐觸法並遭逮捕，此法似乎能管到「地球上所有的人」。不過，他強調，最令人憂心的其實是國安法沒提的部分。

潘文說：「那就是國安法可能作為（中國）處置台灣的藍圖。事實上，藉由此法的通過，中國朝向距離90英里（約144公里）外民主之島開戰的準備，無疑更邁進一步。」他表示，2021年7月恰逢中國共產黨建黨100週年，外界普遍猜測，中華人民共和國主席習近平希望在黨慶到來前「解決台灣問題」。

潘文引述主張武力統一的「當代智庫論壇」理事長李肅近期發言，作為佐證。

李肅6月底在微博上傳影片，談論香港、台灣議題是如何環環相扣。他說，國安法的重點是要取得司法權，因為只要「把所有這些學生鬧事的，所有這批反對派抓到大陸來判…哪有治不住的，根本不可能治不住」。

李肅表示，香港問題為中國解決一國兩制、統一台灣問題鋪平道路；他表示，中國透過國安法，從香港起步作出示範，「就告訴你台灣，武統之後我有辦法解決你」。

潘文說，多年來，中國把香港當成處理台灣問題的「試驗品」。北京1997年承諾，要讓香港在「一國兩制」下維持50年資本主義經濟與相對自由的政治體制，隨後也提議要以「一國兩制」統一台灣。

不過，潘文表示，中國現在被指控對香港毀棄承諾，絕大多數居住在亞洲數一數二蓬勃民主中的台灣人也反對與中國統一。（編輯：郭中翰）