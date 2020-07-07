台股早盤一舉攻破今年來高點　指數上漲百餘點站上12200點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

資金行情持續發燒，睽違5個多月，台股昨（6）日再度突破「萬二」關卡。台股今日以12176點開出，隨後指數來到12243點，上漲125點，突破今年初高點12197點。早盤最高來到12249點。

投保中心昨日決議，對大同董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟，訴訟確定後3年內無法擔任所有上市、櫃及興櫃公司董事。大同（2371）今日開在18.3元，下跌1.08%。

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蘋概三王中，台積電（2330）以343.5元開出，上漲1.63%；鴻海（2317）開在87.1元，上漲0.81%；股王大立光（3008）以4440元開出，上漲0.68%。

受到科技股強勁上漲帶動，華爾街股市周一（6）擺脫新冠肺炎持續的陰影，道瓊大漲459點，那斯達克更是再創歷史新高。大型科技股蘋果、亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet等都漲破2%，亞馬遜股價更是首次達到3000美元，Netflix股價也創下歷史新高。

美股周一表現，道瓊工業指數上漲459.67點或1.78%，收26287.03點；標普500指數漲49.71點或1.59%，收3179.72點；那斯達克漲226.02點或2.21%，收10433.65點，再創歷史新高；費城半導體指數漲53.2點或2.67%，報2046.81點。