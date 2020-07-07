英國酒吧重新開張才2天！　慘遇「客人確診」又被迫關門

▲英國倫敦民眾在解封後擠爆大街。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國4日開放民眾上酒吧，爆量英國人湧入各地酒吧「報復性飲酒狂歡」；然而很快就有2間酒吧的客人確診2019新型冠狀病毒（COVID-19），導致他們睽違3個月重新開張不過2天，就又被迫暫停營業。

根據英國《鏡報》（Mirror）報導，英國西南部濱海伯納姆（Burnham-on-Sea）的酒吧「The Lighthouse Kitchen & Carvery 」，於當地時間6日在臉書宣布壞消息，店內一名解封第一天「超級星期六」就來消費的客人，不幸確診新冠肺炎，「我們現在正慢慢找出當天來店裡消費的客人名單。所有員工都會接受檢測，只要安全了，我們就會盡快重新營業。」

▲英國酒客才放鬆喝酒1天，就有人確診。（圖／路透）

英國英格蘭地區4日解封，儘管多名部長呼籲民眾出門千萬不要放鬆防疫，但對悶在家裡3個月之久的人而言，不少人已經選擇忽視政府建議，出現報復性行為。

各地酒吧內外擠滿人潮，所有人不顧社交距離，瘋狂飲酒、貼身熱舞，甚至互相親吻擁抱，還有酒客和警察近距離聊天，彼此都不戴口罩。截至台灣時間7日上午7點33分，英國累計28萬7290例確診、4萬4321死。

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