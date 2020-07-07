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川普：美國的「中國病毒」死亡率為全球最低　再強調「奎寧」療效

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▲▼川普5日參觀緬因州醫療用品工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普表示美國的確診死亡率最低。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普6日在推特發文指出，「中國病毒」在美國的死亡率是全世界最低的，且死亡數也正持續下降，美國的經濟正在復甦，並強調羥氯奎寧的治療效果。白宮發言人麥肯內尼也同意川普說法，並表示美國死亡率遠低於歐洲各國，「是因為我們付出巨大的努力。」

川普（Donald Trump）6日在推特發文指出，「中國病毒（China Virus）在美國的死亡率是全世界最低的，而且美國的死亡人數也在下降，比大流行的高峰期減少了十倍，美國的經濟正在復甦！」同時強調，羥氯奎寧（hydroxychloroquine）治療有效降低了死亡率，未使用羥氯奎寧的患者死亡率幾乎是使用者的2倍。

據統計，美國4、5月份的死亡率為7％，但現在死亡率已降至5％，單日死亡人數低於500人；專家推測，主因是檢測數量增加，加上近來都是抵抗力較好的年輕人染疫。

麥肯內尼（Kayleigh McEnany）接受媒體訪問時也說，由於美國社會快速行動，因此死亡率才會是最低的，並回應川普的說法，「總統點出的事實就是，大多數的人感染冠狀病毒後都會康復，只有極少數的人會致命。」

麥肯內尼表示，新冠病毒的致命風險很小，是因為在過去幾個月裡，美國已經開發出了數種治療方法，「我們有治療方法，我們知道如何治療，當你看看世界各地的死亡率，我們低於義大利、我們低於德國、我們低於法國，都是因為我們付出巨大努力。」

目前美國新冠肺炎確診數累計達292萬2000例，死亡人數為13萬208人，許多州的單日確診數也不斷上升。麥肯內尼強調，川普正在嚴密關注一些州的確診數，但「死亡率」也必須受到注意。

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