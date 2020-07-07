「反抗會被切碎」14歲少女被性侵送庇護所　又遭所內高官逼賣淫

▲印尼庇護所的高官對庇護者伸出魔爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者崔子柔／綜合報導

印尼蘇門答臘楠榜省（Lampung）東部14歲少女「NF」（真名縮寫）先前因受性侵被送往庇護所，結果竟又被所內的高官性侵，甚至強迫她賣淫，警告她如果敢反抗、舉報就會被「切成碎片」。NF也透露，除了她以外還有2名女子受害，但她們都礙於嫌疑人的地位不敢吭聲。

綜合CNN、印尼媒體報導，NF住在婦女與兒童綜合中心辦公室（P2TP2A）管理的「婦女庇護所」，這段期間被一名叫「老大」的技術服務部門負責人性侵，最後一次發生在6月28日。NF表示，如果不聽話「就會受到傷害」，「他會把我切成碎片，我很害怕」。

老大甚至做為中間人，強迫NF和一名醫院的員工進行性交，NF說，「那個員工對我這麼做以後，總共給了70萬印尼盾（約1400台幣），裡面的50萬（約1000台幣）是給我的，另外20萬（約400台幣）要我拿給老大。」

因為NF飽受脅迫，不敢將這些事告訴父親蘇吉央透（Sugiyanto），但她和叔叔透露心聲後，叔叔明白事態嚴重，才轉告蘇吉央透，並提醒「不要打人」、「不要向女兒動怒」。

▲此案一出，印尼民眾對政府感到相當失望。（示意圖／免費圖庫pixabay）

蘇吉央透對政府感到心涼，「女兒之前才被身分不明的男子性侵，向政府求助的結果竟然是繼續受害，沒有把她保護好，還做出這種事，我絕對不能接受」，「穿著公務員制服，說是兒童保護者，結果卻是這種野蠻人。」

班達楠榜法律援助基金會（LBH）正在為NF提供援助，宣傳小組成員普里瑪（Anugrah Prima）說，「NF透露，另外還有2名女子也受到『老大』的凌辱，但都因為『老大』的身分地位不敢說出口」，「不要因為嫌疑人是政府公務員就把案子吃了。」