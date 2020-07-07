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臉書和Google擔憂《港區國安法》　「暫不回應」港府要求提供用戶個資

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▲▼香港國安法,港版國安法,港區國安法。（圖／路透）

▲《港區國安法》細節定義模糊不清，各社群網路平台決定暫緩回應港府要求。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

《港區國安法》1日生效後，港府即要求各大社群平台提供用戶個資，目前Google、臉書和推特等皆表示，暫停回應這項索求。此前這類社群網路平台在香港並未受到中國政府的防火牆限制，而在《港區國安法》生效之後，Google就立刻按下暫停鍵。

美國科技新聞媒體「The Verge」指出，Google發言人在信中回應，「當法律生效後，我們就暫停回應任何來自港府的個資提供要求，我們也會繼續針對這新的法律進行細項檢視。」推特同樣在1日就暫停回應港府要求，臉書則是在周一（6日）跟進。

《紐約時報》報導，臉書指出《港區國安法》的生效，已經使香港的政治討論被迫冷卻，因此公司將會就法律進行檢視，與此同時暫停回應港府訴求。《港區國安法》已經開始利用審查社群網路，逮捕在上頭發聲支持「香港獨立」的市民，臉書認為此舉有人權疑慮。

臉書這次的表態，是一間大型美國科技公司對中國政策的罕見質疑，同時也加深更多人對香港社群網路，會如何受到《港區國安法》影響的疑慮。香港的社群網路，過去一直有別於中國大陸，並不需要受到審查；然而如今可能相距不遠，社群網路平台可能最終會答應以某種形式，配合《港區國安法》。

臉書告訴「The Verge」，該公司相信自由表達意見是基本人權，並且支持民眾表達自我的權利，而不需要害怕自身安全或其他權益因此受損。推特則表示公司正在評估《港區國安法》，並認為其中許多細項「既模糊又沒有明確定義」，「我們非常擔憂法律的意圖，以及未來發展的情況。」

一般而言，根據不同國家的法律程序，社群網路平台會回應當地的法院命令，提供用戶的隱私資訊，但面對香港正發生的劇烈及不明轉變，這些科技大公司「至少暫時忽略」來自港府的要求。

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