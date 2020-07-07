北美3國元首慶祝新貿易協議啟動　加國總理杜魯道2原因「不克參加」

▲8日的3國元首會面，加拿大總理杜魯道勾選「不克出席」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國、加拿大和墨西哥3國元首原預計在美東時間周三（8日），於白宮慶祝新一輪「北美自由貿易協議」生效；然而加拿大總理因為美國可能對加國的鋁出口祭出制裁，決定「不克出席」當天慶祝，並向墨國總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表達遺憾與祝好。

路透社報導，北美自由貿易協議已於7月初生效，力求在疫情逆境中加強北美3國的發展，還有可再生能源基礎設施的投資。儘管3國順利達成協議，加拿大卻面臨美國制裁其鋁出口的潛在風險，杜魯道（ Justin Trudeau）於是決定不前往美國出席慶祝行程。

▲川普此前因加拿大鋁出口糾紛，揚言制裁。（圖／路透）

杜魯道辦公室周一（6日）發出聲明，表示當天杜魯道會參加內閣會議，並到渥太華（Ottawa）出席國會行程，「我們祝美國和墨西哥周三的會面順利」。

聲明中指出，杜魯道當天上午和墨國總統歐布拉多通電話，親自向對方表達祝福之意，希望會面成功。歐布拉多當時敦促杜魯道和他一同出席，因為這是自他上任墨國總統19個月以來，第一次出國訪問；杜魯道婉拒歐布拉多的邀請，並向對方表達遺憾。

▲墨國總統歐布拉多即將進行任內首次出訪，並邀請杜魯道來墨西哥作客。（圖／路透）

此前出於美國可能對加國祭出制裁，杜魯道即已表示不確定是否出行此次行程，他也強調擔心美國目前的疫情狀況。

杜魯道辦公室指出，加、墨2國元首皆表示有興趣進行會面。歐布拉多也說已邀請杜魯道來訪墨西哥，而在聲明發出後，杜魯道也公開表示願意「盡快」前往訪問。

歐布拉多即將在美東時間周二（7日）出訪美國，離境前會先接受新冠病毒篩檢，也準備好在落地後接受美方檢測。此次訪問預計為期2天，歐布拉多將在9日返回墨西哥。