姪女新書大爆「川普逃稅」黑幕　出版禁令解除提前發行

▲該書先前被川普的弟弟羅伯特告上最高法院,暫時阻止出版。(圖/左/翻攝自賽門舒斯特出版社官網,右/翻攝自推特/Mary Trump)



記者崔子柔/綜合報導

川普姪女瑪麗(Mary Trump)的新書《太過分了而且沒完沒了:我的家族如何造就這個全世界最危險的人物》(暫譯,Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)將在本月14日發行,內容不但爆料川普的逃稅內幕,也把家族黑歷史寫進去。

根據《CNN》報導,美國賽門舒斯特出版社(Simon & Schuster)今日宣布,法官已解除對此書的暫時出版禁令,「這本書的需求量很高,大家相當感興趣,所以我們還決定將發行日期提前2周」。

賽門舒斯特出版社官網指出,這本240頁回憶錄中形容,川普是個「損壞的人」,身上還有「致命的缺陷」,這些缺陷「威脅著世界的健康、經濟安全和社會結構」。

▲川普前國安顧問波頓(John Bolton)上月也推出新書,內容指責川普貪污而且不稱職。(圖/達志影像/美聯社)



雖然對出版社的禁令已解除,但對瑪麗個人的禁令仍有效,所以她目前無法對外發表意見,瑪麗的發言人克里斯(Chris Bastardi)表示,「川普不讓瑪麗說話,讓人更想知道他到底在怕什麼。」

川普的弟弟羅伯特(Robert Trump)先前以違反父親遺囑中的保密協議為由,入稟紐約州皇后郡遺囑認證法院,要求阻止該書出版,在該法院駁回案件後,他又告到紐約州最高法院。法官當時則要求在裁定該保密協議是否有效之前,暫停瑪麗的新書出版,並針對瑪麗個人發布禁令。