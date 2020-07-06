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投保中心提解任訴訟　大同：將依法抗辯

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▲▼大同股份有限公司中山北路上總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同表示若投保中心提起裁判解任訴訟，屆時依法抗辯。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

投保中心今（6）日表示，大同公司董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令之情事，決議通過向法院提起裁判解任訴訟，對此，大同晚間發重訊公告，此案顯有誤會、深表遺憾，若投保中心提起裁判解任訴訟，屆時依法抗辯。

大同表示，對於投保中心通過對林郭文艷提裁判解任訴訟，公司深表遺憾，相信司法最終能釐清爭議，公司訴諸法律，還公司與董事長清白。

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大同重申，今年股東會，依公司法第180條第1項刪除無表決權股，係依據企業併購法第27條第15項排除，基於共同併購之目的取得本公司股份而未依法申報者，超過10%部份無表決權，並依兩岸人民關係條例第73條之1規定排除中資違法利用他人名義持有股份者，法律依據清楚明確，本公司根據事實依法認定。

大同指出，股東羅得、三雅及競殿公司，在 108 年兩次申報書中，均無勾選按照企業併購法申報，亦未表明併購目的，加上王光祥、林宏信、楊榮光等人共同召開記者會，宣示共同併購大同之目的，違法事實具體明確。

大同表示，一切遵守國家法律、公司章程與相關規定，且大同公司為保障其他合法股東權益，因此採取措施依法有據，另外，關於股東與公司間表決權之爭議，可循司法處理，最終，應有司法判決認定。

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