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德微完成6吋晶圓開發　董座張恩傑：目標2022年毛利率破40%

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▲二極體廠德微董事長張恩傑。（圖／記者姚惠茹攝）

▲德微董事長張恩傑。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

二極體廠德微（3675）董事長張恩傑今（6）日表示，入主亞昕之後，全面導入智慧製造，並在今年初完成以GPP（玻璃鈍化工藝結構）製程為主的6吋晶元開發，突破二極體GPP製程限制，未來營運可望逐步向上，目標2022年毛利率破40%。

張恩傑表示，德微在2018年7月向上游晶片垂直整合取得亞昕科技60.11%股權，至今持有亞昕99.51%股權，將亞昕封裝業務納入德微體系，朝上游晶片廠進行發展，而亞昕則轉型承作晶片業務，並將產線全面導入智慧製造，以提升生產效率。

請繼續往下閱讀...

張恩傑指出，德微旗下亞昕在今年初完成以GPP製程為主的6吋晶圓開發，突破二極體GPP製程技術，打破目前主流以4吋晶圓為主，可望大幅降低亞昕晶圓成本，進而拉升德微的毛利率，並可望在未來兩年降低25%的封裝成本，目標從現在的28%毛利率，提升到2022年可以破40%的毛利率。

德微日前公告6月合併營收1.33億元，較去年同期成長1.8%；累計第2季合併營收為4.14億元，較第1季成長8.2%，創歷史次高紀錄；累積今年上半年合併營收為7.97億元，較去年同期成長7.7%。

展望今年下半年，張恩傑表示，期待5G、車用電子與AI智能的需求，帶動週邊應用對二極體的需求，同時德微將專注本業經營，更具成長動能與產業競爭優勢。

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