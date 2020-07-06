振興三倍券不只三倍！綁定台企銀台灣Pay　最高回饋2200元

▲振興三倍券綁台企銀台灣Pay、台企銀信用卡，可享高額的好康優惠。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券如何不只三倍？台企銀大聲疾呼「選我就對！」台企銀表示，振興三倍券只要綁定台企銀台灣Pay，有六重好康加碼，最高可以回饋到2200元，加計政府的回饋，總回饋可達4200元。

台企銀今（6）日表示，即日起只要到台企銀「振興三倍券選我選我」的活動網站，完成台企銀台灣Pay、台企銀信用卡綁定，然後自7月15日開始累積消費達3000元以上，除了政府的滿額獎勵金2000元，還有六重好禮回饋。

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第一重滿額回饋金300元、第二重早鳥好禮300元、第三重新戶首刷禮可享100元、第四重特定店家平均回饋20%、第五重還可以參加百萬汽車、GOGORO等多項好禮抽獎、第六重就是如果在12月31日前成為台企銀銀色之愛信用卡新戶，核可後的60日內刷三筆，每筆666元以上，在送小七電子禮券最高600元，等於綁定台企銀的台灣Pay，可以取得政府的2000元，還可以額外領取最高回饋2200元，整體可以達到4200元的總回饋。

綁定台企信用卡、包含簽帳金融卡)且累計消費達3,000元，符合政府回饋2,000元資格者，可再享二重加碼，第一重臺灣企銀加碼回饋金200元，第二重銀色之愛信用卡新戶同享7-11電子禮券最高600元優惠，總回饋上看2800元。