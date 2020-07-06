趁勝追擊！國產署年底前再招標地上權　鳳山、台南版信義計畫區受矚目

▲南部地區漸漸能接受地上權住宅，近幾年中南部國有地上權招標愈來愈火熱。（圖／記者陳建宇攝、鳳山地上權示意圖）

記者吳靜君／台北報導

國產署於6月底開標國有地上權案，規劃15宗地上權，其中有9宗標脫，地上權的標案搶搶滾，所以國產署將趁勝追擊，8月到9月之間要公告招標國有地上權案，可能規劃25宗地上權招標，其中南部的土地漸受到矚目，包含鳳山的福誠段、以及有「台南的信義計畫區」之稱的台南的平實段土地詢問度相當高。

國產署6月底開標國有地上權，其中最受矚目的就是國泰營區，全球人壽以97.8億元拿下，為國庫貢獻不少；另外像是南港玉成段面積雖然只有536坪，麗寶建設也以ˋ5.76億元拿下，引起市場的側目；而這標脫的九宗土地中，南部也拿下好成績，其中高雄市的福誠段也是搶翻天，名軒開發以3.79億元拿下；這九宗案件的權利金就高達了123億元。

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國產署趁勝追擊、目前正在盤點相關的物件，預計在8月、9月公告招標下一批地上權案，包含北區、中區及南區都有好的物件，值得投資人關注。

北區共計有七宗，台北市有五宗，有中正區兩宗、大安區兩宗以及文山區一宗，而文山區與中正區各有一宗商業區案，面積分別為192坪以及254坪；另外基隆中山區也有一宗、宜蘭員山鄉也有一宗，北區最大面積者便是宜蘭員山鄉的土地，面積有4282坪。

而中區也有六宗，其中台中市就五宗，包含東區、南區、北屯區各有一宗、太平區則有兩宗；另外彰化員林也有一宗。而中區則有一塊商用土地，為台中市東區干城車站面積為2013坪，算是相當大面積的土地，且因為靠近台中車站，地處精華地區，因此標脫的機會相當高。

至於南區則高達12宗土地，高雄市就包辦了七宗土地，左營、鳳山各兩宗、三民、前鎮與岡山則各有一宗；其中鳳山的福誠段上次引起搶標，這次仍有建商持續詢問福誠段是否繼續有地上權招標，顯見鳳山福誠段受歡迎的程度。

另外南區當中台南、屏東各有兩宗、澎湖則有一宗。台南的土地位在東區與北區，北區土地屬於商業區土地，面積達1200坪；另外東區平實段則有「台南信義計畫區」之稱，面積達3994坪，面積相當廣大，鄰近南紡夢時代商圈，預計也將成為業者搶標的標的。

就這幾次地上權招標，國產署官員表示，過去高雄等南部地區較不能接受地上權住宅等，但近幾年中南部地區漸漸能夠接受地上權住宅，所以決標的成績都相當好。整體而言這次國產署將列標25宗土地，其中有五宗為商業區、20宗為住宅區，若8、9月公告招標的話，預計10月、11月開標。