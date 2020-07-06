鴻海6月營收月減6.83%　第2季營收季增21.5%優於預期

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（6）日公布6月自結合併營收為3605.32億元，較上月減少6.83%，較去年同期減少9.08%；累計第2季營收約為1兆1284.38億元，較上季增加21.5%，較去年同期減少2.8%；累計今年上半年營收為2兆581.18億元，較去年同期減少7.16%。

從6月營收來看，四大產品線單月增幅，網通、伺服器等雲端網路產品表現最佳，其次是連接器等元件及其他產品，再來是電腦、平板等電腦終端產品，最後則是智慧手機等消費性電子產品。

請繼續往下閱讀...

若與去年同期相比，鴻海四大產品線在6月的表現，以網通、伺服器等雲端網路產品表現最佳，其次是電腦、平板等電腦終端產品，再來是連接器等元件及其他產品，最後則是智慧手機等消費性電子產品。

從第2季營收來看，四大產品線單季增幅，電腦、平板等電腦終端產品表現最佳，其次是網通、伺服器等雲端網路產品，再來是連接器等元件及其他產品，最後則是智慧手機等消費性電子產品，而年增相同。

展望今年下半年營運，鴻海董事長劉揚偉日前在股東會表示，第3季狀況將可望優於預期，而全年的關鍵更是要看第3季表現。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣