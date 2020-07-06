16歲少年水果刀「割斷媽媽頸動脈」！舅舅曝「不是第一次」：他早就成魔了

圖、文／鏡週刊

新莊區一名16歲向姓少年在4年前，為錢手仞親生母親案件發生後，震驚社會，向母的弟弟在驚聞姊姊遭到外甥殺害後，也趕到警局，並向警方透露：「他不是第一次下手弒母了！」讓在場員警都驚訝不已。

原來，向姓少年14歲時，有次跟媽媽要錢未果、發生爭吵，竟趁她吃藥熟睡後，偷偷打開家中的瓦斯，企圖置母親於死地，後來因為瓦斯味飄散至屋外，鄰居發現有異，及時叫醒向母，才未讓向姓少年得逞。

向母事後在弟弟的陪同下報案，警方詢問向姓少年為何這麼做？他則是完全不回答。因當時他年僅14歲，少年法庭最後裁定「交付保護管束」，向母也選擇原諒兒子，沒想到2年後仍發生憾事。

許宏銘說，向姓少年落網後，對自己的弒母惡行毫無悔意，被送進少年觀護所時，只擔心自己的頭髮會被理成平頭，直到教誨師慢慢開導他，才後悔地說出：「對不起媽媽！當時不知道為什麼要殺媽媽。」

向姓少年殺害直系血親尊親屬，依法應加重其刑，但他行凶時未成年，法院最後將他判刑19年，李姓少年則被判處4年6個月徒刑，2人都為荒唐冷血的行徑付出代價。



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