玩美彩妝被禁！遭印度誤認為「中國大陸App」　訊連、完美移動出面澄清

▲訊連科技執行長黃肇雄（右）與玩美移動總經理張華禎（左）。（圖／訊連科技提供）

記者姚惠茹／台北報導

受到中印情勢緊張影響，訊連科技（5203）旗下玩美移動的App「玩美彩妝(YouCam Makeup)」遭印度政府以資安疑慮為由禁用事件，訊連執行長黃肇雄與玩美移動總經理張華禎今（6）日出面召開記者會，盼政府協助澄清商譽，避免玩美移動屢遭印度政府誤植為中國開發商。

黃肇雄表示，玩美移動屢遭印度政府誤植為中國開發商，旗下App「玩美彩妝」更是受中印衝突波及被列為禁用名單，因此特別重申公司十分重視用戶資訊隱私，盼政府協助將玩美移動App從封鎖名單中移除。

黃肇雄指出，訊連科技及玩美移動均是台灣頂尖優質的軟體開發商，並且非常重視公司商譽， 自始至終秉持一貫絕對誠信態度為產品把關，經內部初查，這次遭印度禁用的App總共有59款，其中超過9成是中國大陸登記或中國大陸開設的公司，而玩美移動則是100%台灣開發的台灣公司。

黃肇雄進一步指出，玩美移動絕無傳送用戶資料給他國使用的情事，並強調很遺憾印度政府並未經過核實，也未給予玩美移動澄清說明的機會，就將「玩美彩妝」列為禁用名單，希望能與印度相關單位開啟對話，盡早釐清誤會。

玩美移動總經理張華禎表示，玩美移動為近年台灣最大宗的單一App開發商投資案，投資總額超過 24億新台幣，全球下載量已逾8.5億元，並與全球超過280家頂尖美妝廠商進行合作，所以在擁有如此龐大的用量及客戶信賴關係，玩美移動非常珍惜並重視用戶資料安全。

針對玩美移動的資料保護機制，玩美移動資深副總暨策略長陳品仁說明，玩美移動資料儲存系統是放置在Amazon AWS位於東京、愛爾蘭及美國奧勒岡州的伺服器，所以在資安、 穩定性、對外頻寬等皆符合歐盟GDPR，以及台灣個資法標準。

陳品仁強調，玩美移動絕無未經用戶同意收集用戶資料，也不會將個人資料揭露給App服務無關的第三人，並且在近期因爲這次的事件再度嚴實查核內部程式，確認並無任何缺失或資料洩漏的情況， 希望政府可以協助公司，盡快向印度政府相關單位聯繫說明。

最後玩美移動總經理張華禎再次嚴正重申，玩美移動為台灣頂尖優質的軟體開發商，所有app均百分之百由台灣開發，並且十分重視公司商譽及資料安全，玩美移動願意提供資料安全防護機制及印度政府所需的查核資訊，並將全力配合印方調查，還完美移動的商譽清白。

玩美移動2017 年12月遭印度軍方誤認為中國大陸App，並在今年6月再度被印度列為移除中國App，而玩美移動旗下的「玩美相機 (YouCam Perfect)」及「玩美彩妝 (YouCam Makeup)」都被列入名單之中。

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