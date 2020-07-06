安倍轉貼蔡英文「九州豪雨災情」推特　致台灣朋友：本人充滿了感激之情

▲總統蔡英文關切九州豪雨災情，日本首相安倍晉三轉貼並回覆了蔡英文的推特。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文日前在推特上發文，關切中國長江與日本九州的豪雨災情，日本首相安倍晉三的推特也在6日下午轉貼蔡英文的推文回應表示，「收到溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情」。

總統蔡英文5日在推特上發文表示，「極端氣候對生命造成的傷害不分地區。連日嚴重豪雨不僅對中國長江流域帶來災害，也在日本九州地區造成傷亡。我們希望天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼希望受損的家園能早日重建，傷者盡速復原」。

▲蔡英文在推特中，提到長江與九州的災情，並希望受損的家園早日重建。（圖／記者周宸亘攝）



日本首相安倍晉三在推特中轉貼蔡總統的貼文，並且以繁體中文回應表示，「致台灣的朋友們：俗話說「患難見真情」。在九州地區發生豪雨災害之際收到溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情。謝謝各位。」

網友在安倍晉三的推文中回應表示，「謝謝台灣人民」、「謝謝台灣總統蔡英文，感謝援助口罩以及對豪雨災情的關切」、「多謝台灣！」、「台灣總統是個好人，台灣加油」。

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