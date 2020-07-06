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台灣首座「慰安婦博物館」閉館倒數！「阿嬤家」每年虧損5百萬11月停止營運

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▲▼台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」將於11月10日閉館。（圖／婦女救援基金會提供）

▲台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」將於11月10日閉館。（圖／婦女救援基金會提供）

記者林育綾／台北報導

台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」今（6）日宣布，將於今年11月10日閉館。婦女救援基金會發布聲明表示，2016年12月開館以來，儘管培力活動、倡議與國際串連都做得有聲有色，每年依然虧損4、5百萬元，加上今年新冠疫情爆發，參觀人數驟減，門票、商店收入大受影響，捐款連帶受到嚴重衝擊，使營運雪上加霜，因此沈重宣布將於11月10日租約到期停止營運。而民眾則可把握閉館前參觀，瞭解關於台灣慰安婦的史實，也看見阿嬤們歷經淬鍊後所展現出來的能量與勇氣。

▲▼台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」將於11月10日閉館。（圖／婦女救援基金會提供）

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▲「阿嬤家和平與女性人權館」是台灣第一座慰安婦人權實體博物館。（圖／婦女救援基金會提供）

婦女救援基金會聲明全文如下：

台灣第一座慰安婦實體博物館-阿嬤家和平與女性人權館，2016年12月開館以來，儘管培力活動、倡議與國際串連都做得有聲有色，但每年依然虧損4、5百萬元，加上今年新冠疫情爆發，參觀人數驟減，門票、商店收入大受影響，捐款連帶受到嚴重衝擊，在在使得阿嬤家的營運雪上加霜。台灣最早投入慰安婦人權運動的婦女救援基金會(以下簡稱婦援會)懷抱希望但沈重宣布，今年11月10日租約到期後，阿嬤家將停止營運。館關閉了，但人權的使命與初衷，我們刻在心裡也刻在腳上，會繼續用心與行動認真實踐，謝謝大家過去的陪伴，也期待未來繼續有您的善心同行。

▲▼台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」將於11月10日閉館。（圖／婦女救援基金會提供）

▲阿嬤家宣告，「館關閉了，但人權的使命與初衷，我們刻在心裡也刻在腳上」。（圖／婦女救援基金會提供）
 
婦援會1992年開始投入台灣慰安婦人權運動，漫長過程中，我們看見每一位阿嬤歷經淬鍊後所展現出來的能量與勇氣，2016年終於覓得場地，成立台灣第一座以慰安婦人權運動為基礎、結合婦女培力與性別平等教育的多功能博物館-阿嬤家和平與女性人權館。

館中保存並展示二戰時期台灣慰安婦的相關史料、倖存者的生命經驗與藝術創作，以建構社會大眾對台灣慰安婦史實的認識，並理解生命的創傷得以轉化為前行的力量，歷史的傷痕得以成為今日和平的基石；更將以慰安婦遭受的戰爭傷害、性別暴力及人口販運的歷史為基礎，讓這群阿嬤們的故事被保存、被記憶、被流傳。同時，透過多元的展示與教育活動，促使台灣社會持續思考當代社會中女性人權、戰爭與和平等議題，為下一代實現尊重、平等、無暴力的未來。

▲▼台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」將於11月10日閉館。（圖／婦女救援基金會提供） 

▲館中保存並展示二戰時期台灣慰安婦的相關史料、倖存者的生命經驗與藝術創作。（圖／婦女救援基金會提供）

阿嬤家2016年12月開館以來，成為台灣在國際人權、性別平權的交流平台，接待來自世界各國，例如國際人權公約(CEDAW、CRC、兩公約)審查委員、亞洲人權獎得獎者、各國政府代表或NGO團體及國內官方及民間團體、學生、民眾參觀訪問高達12萬5,529人次。尤其每年有不少來自日本參訪者，阿嬤家所提供正確歷史事實，補充其無法在日本看到的史實。
   
阿嬤家舉辦過跨國慰安婦議題論壇、國際青少年大會、安妮與阿嬤相遇-看見女孩力量的特展及巡迴展、阿嬤家女性人權影展、慰安婦人權影展、女史無國界簡扶育女性攝影展等大型活動；也與國家人權博物館簽屬MOU合作備忘錄、出版勇士與彩虹阿嬤藝術創作集等。其中安妮與阿嬤相遇-看見女孩力量的特展更是吸引以色列、荷蘭、德國、等多國駐台和來台官員參訪，提高台灣在國際社會的能見度。

▲▼台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」將於11月10日閉館。（圖／婦女救援基金會提供）

▲「阿嬤家」看見每一位阿嬤歷經淬鍊後所展現出來的能量與勇氣。（圖／婦女救援基金會提供）
 
從2016年至今，婦援會一方面致力於慰安婦、性別與人權相關議題公眾教育，積極和國際交流互動，一方面努力募集財源以因應活動支出及館內營運。然而，房租、老舊建築維護、館藏文物維護及人事開銷龐大，扣除政府補助、商店收入及支持者捐款，近3年每年皆虧損近4、5百萬，造成婦援會財務重大負擔，2019年因要彌補累計虧損，已經把總會的辦公場所出售，支持阿嬤家的營運，目前同仁都是在租屋處所辦公。
 
2020年發生新冠疫情，參訪團體取消、到館人數驟減，門票、商店收入及捐款銳減，營運艱難，虧損更繼續擴大。12月租約即將到期，在不堪連年嚴重虧損下，不得不作出今年房屋租約到期之後，將關館不再續約的決定。

▲▼台灣第一座慰安婦實體博物館「阿嬤家和平與女性人權館」將於11月10日閉館。（圖／婦女救援基金會提供）

▲「阿嬤家和平與女性人權館」是台灣第一個由民間募資興建的女性人權館。（圖／婦女救援基金會提供）
   
阿嬤家和平與女性人權館是台灣第一個由民間募資興建的女性人權館，是台北大稻埕迪化街著名地標之一，屋齡超過90年日式洋樓，2017年獲得遠東建築獎。

阿嬤家和平與女性人權館址於11月10日停止營運，距離關館倒數100多天，歡迎民眾把握最後機會，參觀這座記錄著歷史傷痛的台灣第一座慰安婦實體博物館，也再一次看見勇敢發聲的阿嬤的身影。閉館前買門票入館參館，可憑票根現場抽獎。

阿嬤家-和平與女性人權館
台北市大同區迪化街一段256號
10:00-17:00（週三至週日）
(02)2553-7133

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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