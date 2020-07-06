王道銀信用卡換裝「戽斗星球」超吸睛　網購最高回饋5%！

▲王道銀行表示，即日起至9月底新戶刷卡單筆滿千元，可享500元現金回饋。（圖／王道銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（O-Bank）全新戽斗星球系列卡面今（6）日亮相，並加碼推出第3季新戶禮，即日起至今年9月30日新開戶者，刷卡單筆滿千元即可享500元現金回饋，同時也限時推出網購不限通路刷卡最高5%現金回饋的優惠，以及新台幣9個月期定存優惠年利率0.8%等好康，讓全民振興再加碼。

王道銀行表示，從即日起至今年9月30日於新戶刷卡除可享國內外不限通路無上限1%現金回饋之外，只要於帳戶正式啟用次月起6個月內任刷一筆1,000元以上的消費，且同期間之日均往來資產總額達5萬元，還可額外獲得500元現金回饋，每戶限回饋一次。

請繼續往下閱讀...

針對喜愛網購的族群，王道銀行也推出網購不限通路最高5%現金回饋的優惠活動，即日起至2020年7月31日，持王道銀行簽帳金融卡於任一網路通路刷卡消費，並且上王道銀行官網登錄成功，除了享有既有國內外不限通路無上限1%現金回饋，再享額外加碼每人上限150元的4%現金回饋，最高回饋可達5%，加碼回饋限額3,000名。

至於蝦皮購物平台刷卡單筆消費滿1,000元，除上述最高5%現金回饋之外，可再享額外現折50元的優惠，每月限額1,000名，每帳戶每月限折一次；王道銀行用戶到今年底首次申辦自動扣繳指定費用任一項，包含台灣水費、台北水費、台灣電費、瓦斯費、各家電信費、保費等，並於2021年2月28日前扣款成功，還可享現金回饋50元，每人限回饋一次。

另針對用戶的存款需求，即日起至7月15日止，王道銀行更推出新台幣9個月期定存年利率0.8%專案，新台幣3,000元即可起存，不限存款筆數，利息採複利計算且到期一次付息，提供用戶保本又安穩的理財規劃。

此外，有網購神卡之稱的台新銀行「@GOGO卡」，從7月起於momo購物網、PChome與蝦皮購物等網購平台消費，或使用街口支付、LINE Pay、Pi拍錢包或台新卡得利錢包等4大行動支付都能拿到最高6%回饋；玉山銀行「U Bear信用卡」指定網購回饋也有3.8%；北富銀回饋LINE Points的J卡則主打國內消費從1%提高至3%回饋無上限。