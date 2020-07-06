綁三倍券不用擔心手腳慢　兆豐銀一口氣推3.4萬個「早鳥」優惠！

▲兆豐銀振興三倍券早鳥額度高達3.4萬名。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

搶不到振興三倍券早鳥優惠？兆豐銀祭3萬4000個優惠名額，比起多數銀行只有限制1萬個名額，足足比別人多出2萬4000個名額，且截至今（6）日止，兆豐銀還有2萬個名額可供民眾登錄綁定兆豐台灣Pay，最高可抱回1300元的回饋金。

振興三倍券7月1日上午9點開放數位綁定各家發卡行，但因優惠名額有限，瞬間秒殺，網站數度當機，包含台新、永豐皆已經瞬間額滿，銀行業者表示，主要是因為部分發卡銀行早鳥限量數與發卡量的比例太過懸殊，導致卡友瞬間湧入，真正能夠拿到優惠的民眾恐怕微乎其微。

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舉例來說，台新銀行發卡量有548萬張，振興三倍券的早鳥名額有兩萬名；國泰世華銀有690萬名卡有，但是早鳥的優惠只有2.5萬名；換算下來，可以搶到早鳥優惠的卡友只有0.3%，無怪乎不少人哀怨信用卡優惠看得到吃不到。

兆豐銀為推廣數位化，此次在振興方案力推台灣Pay，為了讓卡友「看得到、吃得到」，兆豐銀有別於公股銀行早鳥只有1萬名的限額，大舉加碼到前3.4萬名申請者都是早鳥，希望讓民眾能夠早些登錄、早點消費、回饋可以早點入袋，達到振興經濟目的。

兆豐台灣Pay無論綁兆豐信用卡或兆豐金融卡，最高將可獲得3,300元回饋，包括滿額禮300元、新戶禮100元、指定特店20%回饋最高600元及百萬汽車大抽獎外。

兆豐銀行祭出的「早鳥加碼」方案，前1萬名消費滿額者將可拿300元回饋金、第10,001名至第20,000名可享加碼200元回饋金、第20,001名至第34,000名可獲得100元加碼回饋金，加上政府回饋的2,000元，兆豐「台灣Pay」用戶相當於最高可抱回3,300元回饋金，相當划算，還沒搭車的民眾不妨趕緊上車，越早消費越早回饋，全民一起振興經濟。