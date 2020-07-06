資金行情加持！群益：台股低點已過　下半年挑戰13000點

▲群益金鼎證券總經理賈中道(右三)與群益投顧董事長蔡明彥(左三)率領群益投顧研究團隊於說明會中，剖析全球經濟展望以及下半年台股的投資情勢。（圖／群益提供）

記者陳心怡／台北報導

群益金融集團今日舉辦「2020下半年台股投資展望說明會」，預估2020年下半年台股指數高點有機會挑戰13000點，並表示台股今年度低點已過，下半年在貨幣面寬鬆，美國大選政策利多支撐下，行情審慎樂觀。

群益投顧表示，第3季行情正面因素是經濟季增率恢復正成長、美國大選政策行情，負面因素是疫情控制變數，預估7-8月財報修正壓力結束後，震盪走高到9月。第4季因10月財報周可能造成美股再度修正壓縮全球股市表現，觀望氣氛轉濃且美股表現暗示選舉結果，11月出現較大修正，修正幅度視大選結果與疫情變數而定，12月出現反彈。

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群益投顧指出，經濟展望可能有U、 V或 L型爭議，但金融市場大多數是波段震盪的N或W。台股歷史高點12682點是歷史遺跡不須過度在意，今年全球科技業高成長與低利率環境才是指數上攻原因，而且資金行情漲勢聚焦中小成長股，成長股漲勢大於指數與權值股。上半年「千金股」檔數增加反應市場資金充沛，成長股本益比大幅拉高，而且防疫股與新藥股股價大漲與疫情或新藥研發消息進度有關，與指數無關。

群益投顧對投資台股提出四大策略：

1.聚焦需求成長科技股：高階半導體、AI、IC設計、網購、線上服務、伺服器、零組件、遊戲機、WFH、PCB、MLCC，以及5G商機。

2.選擇最好或唯一而不是最大：企業資源不同、發展策略不同，導致營運結果不同、未來展望不同，建議投資最好的標的，近年各「產業雙雄」股價價差持續拉大。

3.公司管理階層樂觀者股價續航力強：管理階層展望會影響股價高檔續航力，以及投信基金持股穩定，市場討論度高的現金股利與殖利率，原始動能是長期的穩定獲利表現。

4.可以保守但不宜做空：技術面、資金面、政策面、籌碼面都偏多，指數高檔震盪可以耐心等待低接法人概念股機會，資金行情下做

