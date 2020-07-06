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閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

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▲閎康科技廈門實驗室。（圖／翻攝自閎康科技官網）

▲閎康科技。圖為閎康中國廈門實驗室。（圖／翻攝自閎康科技官網）

記者楊絡懸／台北報導

半導體檢測大廠「閎康科技」（3587）公布2020年6月營收為2.54億元，年增16.49%，營收再創新高。這已是今年上半年第3個月營收創歷史新高，今年前6月營收14.21億元，較2019年同期成長20.23%。

今年全球各產業受新冠肺炎（COVID-19）影響，營運狀況多不理想，不過閎康卻能逆勢繳出亮眼成績單，主因來自於5G、AI、HPC等許多新技術蓄勢待發，全球半導體需求持續增加所致。

請繼續往下閱讀...

閎康進一步表示，在市場需求熱度不減下，期望下半年繼續維持營收量能，並全力衝刺高獲利業務，除在營收做到量的增長外，並將兼顧產品組合質的提升，將毛利維持在一定水準之上。

閎康是國內首家以材料分析（MA）為主的專業實驗室，近年以材料分析、故障分析（FA）及可靠度分析（RA）3項業務均衡發展邁進。由於先進製程不斷邁進，新製程對MA需求殷切，RA、FA則受惠於開案量及測試條件、品項增加，閎康3項業務皆維持成長態勢。

隨著近期客戶對先進製程投入速度加快，閎康透露，感受到MA強勁需求，目前接單供不應求，且放眼未來需求持續，因此近日已添購新機台接單。

由於晶圓代工客戶宣告3奈米製程預計2021年上半年試產、2022年下半年量產，並加速2奈米研發腳步，閎康檢測能力優於競爭同業，加上實驗室24小時不間斷的替客戶提供服務，對研發進度的推進具有關鍵性貢獻。

RA、FA則受惠於客戶於開發階段，檢測費用投入增加。閎康表示，近年RA測試品項、條件及測試時間皆不斷提升，RA做完若發生故障，需進一步分析故障原因，因而帶動FA業務。

整體而言，今年台灣實驗室接單量較2019年明顯提升，閎康表示，將隨著大客戶腳步，持續往先進製程MA深耕，RA、FA需求則受惠於5G、AI、HPC起飛，不僅晶片開案量較往年提升，也整合度提高，客戶傾向先做嚴苛測試而受惠，下半年業績將樂觀看待。

 
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