合一今年大漲1121%榮登生技股王　蔡家兄弟賺進120億元

▲富邦大董蔡明忠、二董蔡明興持有合一股票賺進120億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

中天生技（4128）旗下合一（4743）受惠糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，今（6）日以漲停價359元作收，上漲32.5元，創歷史新高，榮登生技股王寶座，今年以來已經大漲1121%，以蔡家兄弟持股超過3萬6700張計算，今年已經賺進120億元。

合一今年4月中宣布完成臨床一期的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825，以5.3億美元授權給歐洲大廠LEO製藥，並在6月中宣布糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，推升合一股價從29.4元狂飆，今日以漲停價359元創歷史新高，推估今年以來已經大漲1121%。

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股價飆漲連帶大股東荷包滿滿，根據公開資訊觀測站資訊，富邦金大董蔡明忠持有合一近6700張，今年就大賺22億元，而富邦金的二董蔡明興與家人合計持有合一逾3萬張，今年以來更是大賺逾98億元，等於兩兄弟荷包滿滿共賺進120億元。

此外，日前遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，去年申報財產的時候，申報持有100張合一生技股票，若以當時一張1萬元的購買價格計算，如今漲到一張35.9萬元，等於韓國瑜光是持有合一股票就賺進3490萬元。

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