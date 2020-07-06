【黃寶慧】慧眼看天下／港版國安法上路　引爆全球熱議！？　嚴震生：對陸來說「現在」就是最好時機

新聞節目中心／綜合報導

就在香港主權移交23周年前夕6月30日，中國大陸通過了「港版國安法」，並且由大陸國家主席習近平快速簽署第49號主席令後正式上路。這個法案引發國際間兩種截然不同的反應，其中法國、英國、日本、歐盟等15個，聯合國會議成員國在內的27個國家立刻發表聯合聲明，呼籲大陸必須重新考慮「港版國安法」，因為這會威脅到香港人民的自由；但以古巴為代表的53個國家卻表示，支持大陸立法機關通過港區國安法。北京明知港版國安法會引發，美國等西方國家的抨擊，為什麼還是選在這時候火速的立法、實施？政大國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中分析，目前全球為了因應新冠肺炎大流行，事實上已經焦頭爛額，因此對大陸當局而言，現在就是通過國安法，最好的時機。

嚴震生認為，從去年的反送中示威開始，中國大陸官方就一直想透過實施國安法，來遏制社運份子，再加上2020年香港立法會選舉即將在9月初登場，現在通過國安法，也算是未雨綢繆。

儘管國際間對國安法的態度有所差異，但美國卻真正對大陸採取了制裁措施。美國國務卿龐培歐（或譯蓬佩奧）在6月29日宣布，要撤銷香港的特殊地位，管制國防設備與相關技術出口香港；美國商務部長羅斯也表示，將暫停對香港執行優惠待遇的法規。香港可說是美國的海外利益基地，有1300多家美國公司在香港，幾乎包括所有主要的美國金融企業。對此軍情與航空網站施孝瑋主編在《慧眼看天下》節目中表示，美國這一步就是殺敵一萬自損八千的險招，從經貿角度來說，美國的確有許多重要公司都在香港設有據點，但香港同時也是中國大陸對西方資本主義世界的重要關口，因此美國的制裁事實上，對大陸將會有相當程度的影響。

而美國會不會對中國大陸施加更多壓力，除了經貿之外，還有一個關鍵的點就是川普的連任之路。共和黨內部已經首度鬆口，說要是川普的民調再沒有起色，可能會退選，那麼華盛頓若是持續對北京施壓，可能會危及中美間的，第一階段貿易協議。嚴震生表示，美國慘澹的失業率才剛有起色，就又因為第二波疫情而受到衝擊，對川普而言，穩住經濟還是他能不能繼續選下去的重要支撐，所以為避免徹底徹底惹惱中國大陸，導致第一階段協議無法履行，川普事實上也不敢在香港問題上，徹底得罪中國。

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