　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

終結連4個月淨匯出！　外資6月轉淨匯入1227億

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲根據統計，6月外資累計淨匯入約41.34億美元，終結連4個月呈現淨匯出。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布最新外資動向，6月外資累計淨匯入約41.34億美元（約新台幣1,227億元），終結連4個月呈現淨匯出，而今年前6月外資累計淨匯出126.9億美元（約新台幣3,766億元）。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年6月1日至6月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約41.35億美元，陸資累計淨匯出約0.01億美元，合計外資6月單月淨匯入41.34億美元；今年前6月外資累計淨匯出126.9億美元，其中境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出126.77億美元、陸資累計淨匯出0.13億美元。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，從過去至今年6月底，外資與陸資還是累計淨匯入達2,007.34億美元，其中外資累計淨匯入2,004.91億美元，陸資累積淨匯入約2.43億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，今年到6月為止，外資累計賣超上市股票約5,916.68億元、賣超上櫃股票約242.12億元；陸資累計賣超上市股票4.48億元、賣超上櫃股票2.26億元。

觀察外資動向，今年初受到疫情影響，全球股市動盪不安，台股也跟著上下起伏，1月外資僅淨匯入12.896億美元，2月在疫情升溫下，外資轉為淨匯出38.967億美元，而3月外資匯出擴大至103.956億美元，創下今年以來最大量，4月則因疫情趨緩，單月淨匯出收斂至4.284億美元，而到5月又再度擴大至33.95億美元，6月則轉為淨匯入41.34億美元。

ET快訊
辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」　台東人護航：這是當地最高級
快訊／執行長正宮首露面！衛生局女輕生亡　她煎熬憔悴回應了
蘇花改第一張龜速罰單！賓士男「太緊張」只開46公里…無照下場
快訊／掀裙當眾裸下體...假Coser妹到案了！派出所製作筆
1280月票搭到「3千元↑」要查旅遊軌跡　柯文哲：資源要合理
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中磊6月營收達36.3億元　年增44%創歷史次高

元大期貨獲國家品牌玉山五大獎　打造一站式線上平台強化便利性

【英語多益通】大同經營權大亂！「剝奪」選票英文是？

閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

高捷祭出4大優惠！連結指定帳戶最高回饋50%LINE點數　9天加碼再抽50點

央行6月外匯存底4886億美元續創新高！外匯局長：有進場調節匯率

終結連4個月淨匯出！　外資6月轉淨匯入1227億

合一今年大漲1121%榮登生技股王　蔡家兄弟賺進120億元

點點卡「儲值500」現領四塊麥克雞塊　每卡每日一次！網苦笑：要連吃5天

銀行「3點半就打烊」行員天黑才下班？網曝內幕：對傳票、結算還要處理雜事

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

中磊6月營收達36.3億元　年增44%創歷史次高

元大期貨獲國家品牌玉山五大獎　打造一站式線上平台強化便利性

【英語多益通】大同經營權大亂！「剝奪」選票英文是？

閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

高捷祭出4大優惠！連結指定帳戶最高回饋50%LINE點數　9天加碼再抽50點

央行6月外匯存底4886億美元續創新高！外匯局長：有進場調節匯率

終結連4個月淨匯出！　外資6月轉淨匯入1227億

合一今年大漲1121%榮登生技股王　蔡家兄弟賺進120億元

點點卡「儲值500」現領四塊麥克雞塊　每卡每日一次！網苦笑：要連吃5天

銀行「3點半就打烊」行員天黑才下班？網曝內幕：對傳票、結算還要處理雜事

中磊6月營收達36.3億元　年增44%創歷史次高

元大期貨獲國家品牌玉山五大獎　打造一站式線上平台強化便利性

【英語多益通】大同經營權大亂！「剝奪」選票英文是？

全程只用iPhone拍！ 《怪胎》打敗50部電影義大利奪2獎

PF32掀裙妹裸下體惹議…粉絲數卻狂漲！私密社團列7規定：長太醜直接踢出

《絕地求生》PCS1 洲際賽落幕各賽區冠軍出爐　大陸賽區再度稱霸亞洲

陳偉殷提點投球技巧　黃勃睿通過測試盼為父圓夢

關廟4死慘案疑縱火嫌犯畫面曝！「單車把手提袋」成關鍵　右手掌有灼傷痕跡

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

財經熱門新聞

投保中心：對大同董事長林郭文艷提裁判解任訴訟

三倍券抽Gogoro首位幸運兒出爐！還有24台等著你抽

威力彩13億頭獎在呼喚你！　上班族集資3.2萬包牌拚今年最大獎

台積電商業策略優異「歸功張忠謀建立2大優勢」

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

投信董座上看台股觸2萬點！　謝金河盛讚：恐慌中保持看多的勇氣

黃金價格飆破1800美元「創9年來新高價」

紓困3.0只補助不振興　觀光業者疾呼：下半年將有雪崩式倒閉潮

鼓勵數位綁定三倍券　經濟部今起天天抽Gogoro

鴻海首度開放員工口罩預購　劉揚偉發信力挺員工防疫

「我去領也怪怪的」！郭台銘不領三倍券

瘋搶3倍券信用卡加碼回饋！　銀行單日申辦量暴衝10倍

勞保局補貼3萬元6.5萬人被駁回　主要為所得超過申請標準

振興3倍券刷卡攻略　回饋拿好拿滿

更多熱門

相關新聞

陸：中方第一時間就通報疫情　美政客抹黑

陸：中方第一時間就通報疫情　美政客抹黑

世界衛生組織（WHO）日前更新冠肺炎疫情時間表，提到第一批出現在武漢的病例，是由世衛駐華辦公室通報，被美國眾議員邁克爾（Michael McCaul）指為推翻大陸「主動通報疫情」說法的證據。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，中方在第一時間向世衛做了通報，事實清清楚楚，美國政客歪曲事實，編造謊言，目的是抹黑中國和世衛組織。

台指期大漲231點　分析師：量能若能持續、破年初高點有望

台指期大漲231點　分析師：量能若能持續、破年初高點有望

虛擬資產詐騙案頻傳　金管會示警3風險

虛擬資產詐騙案頻傳　金管會示警3風險

台股衝破12100點大關！電子股強勢發威　指數漲逾200點

台股衝破12100點大關！電子股強勢發威　指數漲逾200點

投信董座上看台股觸2萬點！　謝金河盛讚：恐慌中保持看多的勇氣

投信董座上看台股觸2萬點！　謝金河盛讚：恐慌中保持看多的勇氣

關鍵字：

金管會外資台股匯入匯出疫情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面