終結連4個月淨匯出！　外資6月轉淨匯入1227億

▲根據統計，6月外資累計淨匯入約41.34億美元，終結連4個月呈現淨匯出。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布最新外資動向，6月外資累計淨匯入約41.34億美元（約新台幣1,227億元），終結連4個月呈現淨匯出，而今年前6月外資累計淨匯出126.9億美元（約新台幣3,766億元）。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年6月1日至6月30日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約41.35億美元，陸資累計淨匯出約0.01億美元，合計外資6月單月淨匯入41.34億美元；今年前6月外資累計淨匯出126.9億美元，其中境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出126.77億美元、陸資累計淨匯出0.13億美元。

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統計也指出，從過去至今年6月底，外資與陸資還是累計淨匯入達2,007.34億美元，其中外資累計淨匯入2,004.91億美元，陸資累積淨匯入約2.43億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，今年到6月為止，外資累計賣超上市股票約5,916.68億元、賣超上櫃股票約242.12億元；陸資累計賣超上市股票4.48億元、賣超上櫃股票2.26億元。

觀察外資動向，今年初受到疫情影響，全球股市動盪不安，台股也跟著上下起伏，1月外資僅淨匯入12.896億美元，2月在疫情升溫下，外資轉為淨匯出38.967億美元，而3月外資匯出擴大至103.956億美元，創下今年以來最大量，4月則因疫情趨緩，單月淨匯出收斂至4.284億美元，而到5月又再度擴大至33.95億美元，6月則轉為淨匯入41.34億美元。