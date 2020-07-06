辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」　台東人護航：這是當地最高級

▲球員吃牛排吃得津津有味！（圖／中華棒協提供）



網搜小組／劉維榛報導

日前中華棒協理事長辜仲諒親赴台東體中探訪中華培訓隊，暖喊「吃牛排」加菜來勉勵大家。怎料一片美意被鄉民狠酸，「這牛排看起來不高級」、「這只是一客平凡的牛排」、「辜什麼等級的請200？」不久後，一位當地網友跳出來護航，直言「其實有點難過」，並分享城鄉差距性，這頓牛排對孩子來說就是寶物。

一名自稱「鍵盤臺東人」的網友在PTT表示，台東的生活步調緩慢，都市人絕對難以想像，「比如你住長濱，想吃個麥當勞、看電影，或去家樂福買些東西，你就得開將近兩小時的車往臺東市跑」，對於當地人來說，無論何事都是以小時為單位起跳。

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原PO直言，交通不便情況下，若想吃一餐牛排大餐，比登天還難，更何況對孩子來說，更是遙不可及的奢侈夢，「對我們都市人來講，這都是司空見慣的玩意，但對他們來說，可是會讓他們眼睛一亮的寶物，首先這個貴，沒辦法常吃，吃一次 要爸爸媽媽爺爺奶奶開很久的車，你才有可能吃到。」

▲隊長宋晟感動比讚！（圖／中華棒協提供）



據了解，此次辜仲諒請吃的牛排餐廳，根本是當地人心目中美食殿堂，經營20多年以來，面對各種同行競爭，仍就屹立不搖，「對臺東人來說，X鄉就是當地最高級的牛排館，如果要慶祝什麼，你要嘛家裡宰頭豬來宴請親朋好友，要嘛就是去歐鄉奢侈一下！」

當然台東並非只有這一家牛排店，原PO強調，「臺東人還是多以歐X為當地的牛首」，否則就是要開很遠的車子往台東市區跑，「說這麼多，只是希望能讓各位瞭解，當地的小朋友還有這些打棒球的小朋友想吃頓很好的牛排，是多麼不容易的一件事情啊！」

▼牛排店對當地意義重大！（圖／翻攝PTT）

