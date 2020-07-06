影／台股衝破12,000大關　進退場時機與銅板股該如何掌握！

記者謝仁傑／綜合報導

台股今（6）日突破12,000，最高來到12,116點，多頭效應持續發燙，究竟投資人該進場還是退場？而在台股不斷加溫之下，投資人想用銅板價買到績優股也更加困難，究竟還有沒有好的股票投資標的呢？《雲端最有錢》今日邀請的專家林適中、陳威良、萬寶投顧投資總監蔡明彰皆表示，仍然看好台股未來走勢，但叮囑投資人必須做好一些動作。

蔡明彰表示，雖然看好台股突破12,000點後將持續看漲，但「一步高一步險」，幾個月前表面上雖有風險，其實是獲利的開始，現在雖高，但可能要注意盤整。他指出，實體經濟不好股票卻漲的原因，主要是美國無限QE，外資會來做股票，而接下來美股可能出現變化三大時間點，台股也會跟著有風險，分別是7月中下旬、7月底8月初，或8/24共和黨提名大會後關注川普民調是否持續落後。

蔡明彰指出，Q3面板會變更好，電子零件則不一定，被動元件仍有庫存的情況下，反映在國巨、華新科等大廠的股價，反之因5G布局影響IC設計會先接到訂單，IC五千金（矽力、祥碩、信驊、譜瑞、昇佳電子）將會帶動IC設計類股持續攀升。

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陳威良建議，透過控管資金比重兼顧風險與獲利，是現在最重要的事，在資金面，台幣兌美元未貶回29.72前將持續看好台股，而基本面將會受8/14公布第二季財報效應影響，建議投資人盯著指標股操作，像是IC五千金、台積電、美股FAAMG（尖牙股）。他也指出選擇銅板股的四大關鍵是營運轉機、主流產業、重量級客戶及低檔爆大量，並建議投資人用月K線來觀察。

銅板股致富的專家林適中則點出，現在是全世界利率最低、資金最氾濫的時刻，台灣好不容易藉著肺炎疫情站上世界舞台，會成為世界投資的亮點，隨著資金產業人才回流，成為世界資金駐足重點，未來情勢可能會是過去30年來最好的，投資台灣的資金會比大家想像的還要多。並建議投資人在選擇低價股的時候，必須要關注目標價要等於未來累積盈餘價值，且即使市場下跌50％仍要堅持信念。

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