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暴雨淹沒熊本養老院「千壽園」　警證實：無生命跡象14人已死亡

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▲▼日本九州、熊本　大雨　淹水。（圖／路透）

▲警方稍早證實千壽園心肺停止的14人確定死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣連日降下紀錄性大雨，位於縣內的球磨川河水嚴重潰堤暴漲，根據國土地理部估計，球磨川沿岸淹水最深之處甚至深達9公尺。災情最為慘重的球磨村內一間老人安養中心「千壽園」4日遭到大水淹沒，院內14名長者被救出時，已失去生命跡象，而當局稍早宣布，14人確認罹難。目前熊本縣內因此次暴雨死亡之人數上修至41人。

根據《日本放送協會》報導，警方6日下午對外宣布，熊本縣球磨村老人安養中心「千壽園」4日被發現失去生命跡象的14人已經死亡。如此以來，截至6日下午4時，熊本縣這場紀錄性大雨已造成41人死亡、1人無生命跡象、10人失蹤。

根據網站介紹，千壽園於平成12年建成，距離球磨川約400公尺，周邊有支流經過。該設施有多名員工，4日近中午時就發生電話不通的情形。球磨川氾濫淹沒周遭地區，縣內養老院「千壽園」14人被尋獲時已無呼吸心跳，另外3人則出現失溫現象。

另一方面，日本三大急流之一的球磨川是一級河川，過去就曾多次釀成洪災，1965年的暴雨曾造成1281戶受害，6人死亡，成為日本戰後最大的災情。球磨川在熊本縣南部山區蜿蜒，並流至八代海，因為球磨川的源頭是在海拔較高之處，因此流速快，且支流多流量大，與最上川、富士川並稱「日本三大急流」。

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