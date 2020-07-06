LINE POINTS回饋大比拚！賴點卡國內最高回饋4%　J卡回饋3%無上限

▲聯邦賴點卡即日起到9月底使用LINE Pay Money繳納卡費再加碼2%回饋，累計最高國內4%、國外5%LINE POINTS回饋無上限。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

信用卡能累積消費回饋，是國人最愛用的支付工具之一，銀行7月起陸續調整權益，其中北富銀J卡7月起國內一般消費、日本消費，享3%LINE POINTS回饋無上限，而聯邦銀行賴點卡也推出最高國內4%、國外5%LINE POINTS回饋無上限，讓卡友輕鬆拿回饋。

聯邦賴點卡以國內2%國外3%高額回饋，於2019年一上市即列入神卡等級回饋，聯邦銀行最新公告，聯邦賴點卡除了基本回饋國內2%、國外3%LINE POINTS，到今年9月30日前使用LINE Pay Money繳納卡費再加碼2%回饋，累計最高國內4%、國外5%LINE POINTS回饋無上限。

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聯邦銀行指出，賴點卡附加的一卡通票證功能同樣享有回饋，全通路自動加值每筆可享LINE POINTS 5點回饋，另在活動期間，於萊爾富便利超商可享LINE POINTS 1%與萊爾富Hi點2倍送，總計2%的高額雙重回饋。

▲北富銀J卡選擇LINE POINTS回饋，從7月起國內一般消費從原本的1%躍升為3%回饋無上限。（圖／記者紀佳妘攝）

北富銀近期針對全體客戶所進行的一項問卷調查發現，民眾在各項防疫期間推出的優惠中，滿意度最高的前3名分別是口罩回饋、信用卡消費加碼以及行動支付綁定信用卡加碼，都與日常生活及刷卡消費息息相關。

調查也發現，有8成民眾近期有國內旅遊的打算。北富銀觀察到這些消費需求，決定大幅調升J POINTS卡回饋比例、維持「回饋無上限」，從7月起J卡選擇LINE POINTS回饋，國內一般消費回饋將從原本的1%躍升為3%回饋無上限，同時仍保有原日本消費3%回饋無上限特色，滿足卡友各式各樣的消費需求。