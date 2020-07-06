央行6月外匯存底4886億美元續創新高！外匯局長：有進場調節匯率

▲中央銀行公布6月外匯存底金額為4,886.91億美元。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行今（6）日公布6月外匯存底，金額為4,886.91億美元，較上月底增加41.76億美元，續創歷史新高。央行表示，6月外匯存底增加主要來自於外匯存底投資運用收益，以及歐元、澳幣等貨幣升值折計美元後之金額增加所致，另外，資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行有進場調節匯率。

外匯局長顏輝煌表示，6月歐元升值1%，澳幣升值3.04%，致外匯資產折計成美元金額增加。

請繼續往下閱讀...

顏輝煌指出，6月台股大盤指數上漲679點，漲幅6.2%，外資買超台股800億元，致6月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,284億美元，約當外匯存底88%，較5月底的3,924億了增加360億美元。

其他各國外匯存底部分，韓國6月底外匯存底3,986億美元，比5月底增加29億美元；中國大陸5月底外匯存底3.1017兆美元，比4月底增加102億美元；日本5月底外匯存底1.3031兆美元，比4月底增加83億美元；沙烏地阿拉伯5月外匯存底4378億美元，比4增加8億美元，印度6月底外匯存底4,676億美元，比5月底增加124億美元；瑞士5月底外匯存底8,477億美元，比4月底增加231億美元；香港5月底外匯存底4,250億美元，比4月底增加426億美元；俄羅斯5月底外匯存底4,275億美元，比4月底減少17億美元。