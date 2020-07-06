俄14歲小媽媽「突送急診」生了！幫孩子找「11歲綠帽爸」　謊言後淚藏被性侵

▲俄羅斯14歲小媽媽生了。（圖／翻攝自Ins／uverdig_ivv）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）懷孕的故事震驚全球，甚至提前為自己腹中的小孩找到一名11歲的小爸爸，原本預產期為9月的她，卻突然在社交媒體上無預警宣布「早產生了」，還放出自己與寶寶的合照，似乎是在暗示大家她現在過得非幸福常美滿。

綜合外媒報導，戴利亞先前因為不斷出現噁心、嘔吐的現象，原以為是食物中毒，未料竟是懷孕，隨後更大方承認小孩的爸爸是當時年僅10歲的男友奇科夫（Vanya chekhov），消息一出震驚俄羅斯社會，各方更篤定奇科夫不會是「孩子的親生父親」。

後來戴利亞突然在今年5月突然在IG上坦承，奇科夫其實根本就不是孩子的父親，自己在去年遭到一名「非常胖」的16歲男同學性侵，因此孩子的親生父親極大的可能就是這名同學。但男友奇科夫不離不棄的表示，知道女友有這段過去，但是他們並不擔心，也決定要共同扶養這個孩子，兩人也在先前宣布要計劃生第二胎的消息。

報導中指出，原本預產期在9月的戴利亞，在今年2月份時就曾被送往醫院，因為醫生擔心她很有可能會流產，沒想到小孩還沒有足月，就急著來到這世界上；她昨（5）日無預警的在Instagram上公開自己已經早產的消息，她說她被送到急診室後就生了，同時還放出她跟女兒的甜蜜照片，此外她還幫寶寶創了一個社群帳號，不過現在被設定為私人帳號，無法隨意觀看。