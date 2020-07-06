買不起智慧型！　農民爸買傳統手機送女兒「當場被摔爆」隔天自殺亡

▲ 女兒要求一支智慧型手機，但男子買了普通的手機。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒（COVID-19）造成全球1157萬人感染，其中53.7萬人喪命。疫情導致各國關閉校園，學生只能在家使用電腦或手機聽課。印度日前因此發生一起悲劇，一名50歲農民買不起女兒要求的智慧型手機，和她發生口角後自殺。

《印度斯坦時報》2日報導，印度東北部特里普拉邦一名50歲農民1日自殺身亡。他的女兒正就讀10年級（年齡相當於台灣國三生），日前要求父親買一支智慧型手機給她，讓她可以用手機遠距離上課。男子設法籌錢，在6月30日買了一支手機給女兒，但並非智慧型手機，點燃父女不和。

女兒不滿父親買了普通手機給她，當場在父親面前將全新的手機摔壞，2人隨後發生爭執。家人最後一次看見男子是在2人爭吵後，他獨自回到房間內，隔天便發現他陳屍在屋內。

馬杜普爾鎮（Madhupur）警察局負責人達斯（Tapas Das）說明，警方獲報後詢問男子家屬及附近居民，了解到死者因沒能買智慧型手機給女兒，和她有過爭執，驗屍後已經將遺體交還家人。

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