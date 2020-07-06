南韓5月外國遊客僅6111人「暴跌99.5%」　日本遊客剩45人





▲南韓仁川機場在疫情期間呈現空蕩蕩的場景。（圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情的爆發，世界各地的旅遊業受到影響，紛紛實施旅遊限制，防止疫情擴散。韓國觀光公社6日發布統計數據，5月份入境南韓的人員共計3.0861萬人次，其中外國遊客僅有6,111人，暴跌99.5%，比去年同期下降了98%；國內線旅客則減少37.8%。

根據《韓聯社》報導，世界各國封鎖邊境防止疫情擴散，南韓政府也要求入境者必須實施居家隔離檢疫14天，且大部分的國際班機也停飛。根據統計資料顯示，今年1月訪韓的遊客有103萬人，2月份有50萬人，到了3月則驟減為3萬1500人次，5月份僅剩下3萬人，旅遊人數大幅下降。其中5月份入境韓國的美國籍人員最多，有2,996人，第二是菲律賓725人，第三是印度581人，第四是烏克蘭265人，第五是英國205人。

去年5月，造訪韓國的中國遊客高達41萬人，今年卻只有179人，日本籍遊客也從28萬人減為45人。雖然目前各地的疫情漸緩，但各地都存在二次復發的風險，近期內韓國旅遊業可能很難恢復以往的水準。韓國觀光社相關人員表示，即使新冠疫情稍稍平息，但外國人對於訪韓的意願，以及旅遊的需求，能否恢復到原有的水準，都還是個未知數。