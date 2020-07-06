受惠新品連發拉抬　宏達電6月營收月增63％創今年新高

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（6）日公布6月營收6.49億元，月增63.55%，年減55.57%，創今年新高；累計今年上半年營收26.73億元，年減53.52%，主要受惠6月份新品連發，而且HTC Desire 20 pro已經搶先在6月開賣搶攻市佔。

回顧營運，宏達電6月16日發表宏達電全球首款5G智慧型手機HTC U20 5G，採用高通驍龍765G處理器，支援SA與NSA雙模確保5G建設過渡期間使用無虞，並採用完整ENDC技術允許設備在同一頻譜帶上同時接入LTE和5G，展現持續擘劃5G新世代萬物聯網願景的強烈企圖心。

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宏達電同日也推出Desire家族最新成員HTC Desire 20 pro，滿足使用4G網路服務的消費者，兩款新機皆首次搭載五鏡頭系統，大光圈、超廣角、超微距與散景功能樣樣到位，攝影功能獲大幅度提升，並皆具備大螢幕及超高螢幕占比。

VR方面，宏達電發表前述兩款新智慧型手機的同日，向全球發表VIVE XR Suite虛擬應用軟體套裝，VIVE XR Suite由VIVE Sync、VIVE Sessions、VIVE Campus、VIVE Social及VIVE Museum等五大應用，並VIVE Events活動服務解決方案組成。

VIVELAND方面，經過將近兩年的悉心經營，宏達電於高雄大魯閣草衙道打造的「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」已成為全台最大與最多體感產品展示的場域，並廣邀新創團隊，經申請與審核，有潛力的新創團隊即能享有讓作品免費上架、票務、場域服務、行銷活動及曝光的機會，更有機會使用VIVEPORT與VIVELAND全球性發佈與銷售通路將作品行銷海外。

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