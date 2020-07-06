持刀剁碎老婆「鋸斷頭顱分割心肝」切成16塊！　老公裸身詭笑認了

▲根據警方追查，嫌犯當時利用12種不同的工具切割海澤爾遺體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國伍斯特郡一名婦女2004年6月被「大卸16塊」陳屍家中，且兇手正是結縭多年的丈夫，當年他全身赤裸、手握凶刀站在她的遺體旁，詭笑說著「我們吵了一架」，最終被判處終身監禁，住進精神病院，一切過程猶如恐怖電影翻版。只不過，根據死者孫女最新說法，當年奪走人命的男子早已於2014年死在獄中，但獄方直到上周才告知家屬。

太陽報報導，當年54歲婦女海澤爾（Hazel）被丈夫殺害後剁成16塊屍塊。根據警方追查結果，他當時利用12種不同的工具切割海澤爾的遺體，先把四肢、頭顱鋸下之後，再把心臟、肝臟、腎臟等器官全數分離；而他當時給出的唯一解釋，正是2人因為看電視時發生爭吵。

現年35歲的孫女萊內特（Lynette）坦言，她曾與海澤爾夫婦同住一段時間，深深以為2人很愛對方，但最終海澤爾卻死於老公刀下，「他從來沒有解釋過為何會這麼做。」

此外，死者家屬先前也曾寄信給獄中的海澤爾丈夫，想知道當初他動手的原因，但獄方最終以「此人已不在這裡」作為回覆，且並未給出其他細節，直到上周才通報男子已於2014年死在獄中。萊內特指出，「他的離開是件好事，但有關單位卻沒有早些告知我們。」

事實上，海澤爾夫婦倆相遇最初的契機正是監獄。多年前，海澤爾兒子亞當（Adam）因違規駕駛入獄服刑，隨後與該名男子成為朋友，接著海澤爾就與他墜入愛河相戀成婚。但這一切在事發後全都變了調，經萊內特轉述，「亞當看到媽媽被撕成碎片，還有當時拿著刀站在旁邊的那個男人，他到現在都還沒釋懷，被噩夢纏身，讓他連睡覺都不敢，最終心臟衰竭過世，他是另外一個受害者。」

司法部消息人士事後說明，因死者家屬搬家的關係，所以才導致當初該名男子過世的消息一直沒有正確傳達，目前正在審查內部程序。