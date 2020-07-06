點點卡「儲值500」現領四塊麥克雞塊　每卡每日一次！網苦笑：要連吃5天

▲麥克雞塊是麥當勞的人氣商品。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了讓消費者方便結帳，許多店家都啟用了電子儲值卡，而速食業龍頭「麥當勞」為回饋民眾，便祭出了「點點卡」的超殺優惠。7月6日至7月10日期間，只要在「點點卡」單筆現金儲值500元，就可以獲得一份四塊麥克雞塊，且每卡每日都能兌換一次，因此讓網友大讚，「好大方，我還不儲爆你」。

麥當勞的點點卡具有儲值、消費、積點換餐等服務，目前已累積超過百萬卡友，深獲民眾青睞，麥當勞近日又再推出「點點卡」優惠，決定牢牢抓住消費者的心。在7月6日至7月10日活動期間內，消費者持點點卡單筆現金儲值500元（含）以上，就能獲得超夯商品「四塊麥克雞塊」一份，活動連五日，每卡每日都可儲值並兌換一次，不過不累計贈送。

請繼續往下閱讀...

▲點點卡單筆儲值500元，即可獲得四塊麥克雞塊一份。（圖／翻攝自「麥當勞」官網）

優惠一出，許多網友紛紛留言回應，「讚，可以儲值5次送5次」、「雞塊耶～好大方」、「每天儲500，有四塊雞5份」、「價值49元，還不錯」、「反正2500放著遲早會花掉的」、「每卡每日一次，肥宅可以考慮每天500」。還有不少網友飲恨表示，「7/4才儲500，虧了」、「7/3才儲500的，傻眼」。

另外，也有網友補充說道，單筆儲值500元以後，雞塊是「儲值完馬上拿」，且早餐時段同樣也有販售雞塊。對此則有網友笑稱，「現領的話要連吃5天...我不行」。