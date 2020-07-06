永豐銀首家雙語示範分行「成大分行」上線　年底前再拚2家分行

▲永豐銀雙語分行上線,。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

為響應政府2030雙語國家政策發展藍圖，永豐銀今（6）日表示，永豐銀第一家雙語示範分行「成大分行」正式上線，並結合e-Note無紙化、實踐環境保護，並且永豐銀也規劃，年底之前中崙分行、西屯分行也將提供雙語服務，方便外籍旅客來台使用金融服務。

永豐銀總經理莊銘福表示，成大分行從軟體、硬體與行舍標示、表單到一線人員的臨櫃接待，全面導入中文、英文，服務成大外籍師生及周邊商圈與社區，並以e-Note取代紙本、落實環保，提供客戶更友善的交易體驗。除了成大分行之外，年底之前中崙分行、西屯分行也將在年底前建置完成、提供雙語服務

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同時，包括官方網站、網路銀行與行動銀行等網路服務皆充分支援雙語，讓外籍客戶透過網路也能完成交易，不限時空距離體驗用心的金融服務。

永豐銀行表示，成大分行優化英語標示、表單及加強行員溝通能力以提供中、英文諮詢服務，成為永豐第一家雙語示範分行，讓每年約2,000位在成大就讀外籍學生，加上外籍教師或研究學者等，都能獲得賓至如歸的體驗。

此外，為強化國際化人才培育，成大分行亦提供外籍學生實習機會，深化分行與校園的連結，讓成大分行的雙語服務更加多元、完善。

除分行硬體標示、行員語言培訓外，永豐銀行表示，包括提供英語表單供外籍客戶確認往來項目，外籍實習學生則擔任數位大使協助引導分行服務，讓外籍客戶可輕鬆於成大分行開戶或辦理各項變更查詢類交易，並使用e-Note取代紙本、落實無紙化，讓客戶同步體驗未來銀行的科技應用。

同時，為方便外籍客戶使用自動化服務，永豐銀行表示，行動銀行APP同步提供英語介面，成大分行亦設置雙語介面自動化提款機，可提領新台幣或外幣現鈔，讓外籍客戶操作體驗更友善、便利。