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福岡長崎籲50萬人避難！　日本熊本豪雨增至27死15人無呼吸心跳

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文／中央社東京6日綜合外電報導

日本九州地方受鋒面影響降下驚人雨量，熊本縣是目前災情最慘重的地區，至少已有27人不幸罹難；福岡縣及長崎縣個別城市，已呼籲轄內逾50萬人儘速避難。

日本放送協會（NHK）報導，熊本縣截至下午3時止，已知至少27人罹難，另有15人無呼吸心跳及11人下落不明，因為目前仍有無法掌握災情的地區，警消及自衛隊人員持續冒雨搜救。

位於九州地方北部的福岡縣久留米市，受到大雨侵襲提高轄內河川氾濫及土石崩落等災情可能性，久留米市政府截至下午2時39分止，已針對占轄內大部分的42個地區內12萬2159個家戶，總計27萬3272人，發出危險等級4的「避難指示」，呼籲這些民眾儘速離開危險區域前往避難。

▲▼ 日本熊本豪雨成災。（圖／路透）

▲熊本縣人吉市車輛被掀翻。（圖／路透）

長崎縣佐世保市政府也在下午1時22分，針對佐世保市內10萬3970個家戶，共24萬2646人，發出「避難指示」。

「避難指示」屬於5階段大雨警戒的第4級；最高等級是第5級。避難指示意指極可能發生災情，地方政府再度呼籲民眾撤離家園，尚未撤離民眾應馬上撤離。

5階段警戒等級的第1級是提高對災害心理準備；第2級是根據災情預測地圖確認疏散行動；第3級是根據疏散準備進行疏散，但高齡者等要儘速疏散；第4級是所有人儘速疏散；第5級是已發生災情，採取保護自己性命的最佳行動方案。

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▼ 熊本縣豪雨成災。（圖／路透）

▲▼ 日本熊本豪雨成災。（圖／路透）

▲▼ 日本熊本豪雨成災。（圖／路透）

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