台指期大漲231點　分析師：量能若能持續、破年初高點有望

▲台指期7月6日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（6）日開盤上漲87點，來到11921點，接著一路緩步墊高上漲，在早盤就衝破12000點大關，接著在12000點附近震盪一段時間後，盤中再度多方再度上攻，終場以12065點作收，大漲231點，與現貨相較，逆價差51.7點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，台指期在上周就攻克了前波的壓力後，就有出現明顯的轉強，再加上5日均量的部分也有持續增加，指數可以看的出來一直持續上攻，截至今日已經拉出第5根的紅K棒，且不管是漲幅還是量能都有相當不錯的表現，這也可以解讀成是明顯偏多的情況。

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另外，廖恩平表示，今天雖然大漲了不少，但後續還是需要觀察量能的部分，尤其是量能最好不要低於2200億元，不然就會很難一次性的攻下年初的高點12197點，因為無法一次性站上的話，指數就有可能會在短線上出現震盪，雖說中期走漲的趨勢相對明顯，但短期間還是要注意量能，若是不夠就會有拉回修正可能。

廖恩平也建議投資人，若是拉回到5日線或10日線時可以去做個承接，這樣也會比較安全；若是從波段走勢來看，近期新台幣走勢非常強勢，整個資金流入的情況也比較明顯，預估整個7月，甚至8月都還是會緩步墊高。



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