氣立6月營收「年成長26.58%」優於預期！消費電子訂單持續挹注　Q3維持旺季水準

▲台灣氣立總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

氣壓元件製造廠「台灣氣立」（4555）公告6月營收為1.46億元，年增26.58%；累計上半年營收7.47億元，較2019年同期增加8%，優於預期，明顯擺脫2019貿易戰與2020年初疫情造成的營運谷底，開始迎接自動化高需求成長階段，下半年可望維持高檔水準。

氣立表示，自4月份中旬起，電子業客戶訂單出貨轉強，5、6月份穩定挹注，帶動累計營收回到年成長趨勢；過去一年因美中貿易戰暫緩及受疫情影響遞延的電子產業訂單，已開始恢復正常出貨狀態，其中又以消費性電子如手機、NB等拉貨力道最為強勁，顯示各大品牌今年的新款生產計畫已正式啟動。

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傳統第三季陸續展開的新機發表會，氣立盼第四季初順利開辦，帶動自動化設備需求暢旺，持續挹注第三季營運動能。

至於平湖邦燁新廠，氣立透露，目前已進入驗收階段，預計第三季商轉啟用，新廠規劃整合壓鑄、陽極電鍍、烤漆、CNC車間等上下游「一條龍」製程，今年內可望開始貢獻，並在2021年發揮投產效益，為氣立明年營運更添薪火。

展望下半年，氣立維持樂觀審慎態度，從訂單出貨來看，終端消費性電子產業已開始復甦，旺季將可望延續至第三季，今年第四季須視全球經濟景氣回復狀況而定，但整體營收成長可望延續至明年，隨著自動化趨勢持續前進，有效挹注營運再創高峰。