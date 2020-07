發現前夫中頭獎想復合！　綠帽夫射殺23歲嫩妻...岳母和小姨子也跟著送葬

美國善待動物組織PETA(People for the Ethical Treatment of Animals)3日揭露,泰國椰奶品牌Chaokoh非法捕捉猴群,不只全數綑綁在狹窄的籠內,還強迫牠們爬上棕櫚樹採摘椰子,利於製作椰奶等產品。令人難過的是,若「猴工」試圖捍衛自身權益,劣商會拔除牠們的犬齒進行懲罰!