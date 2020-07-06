發現前夫中頭獎想復合！　綠帽夫射殺23歲嫩妻...岳母和小姨子也跟著送葬

▲男子發現妻子想和前夫復合，一怒之下奪走3條人命。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國那空帕儂府近來發生一起槍擊命案，一名男子當街持槍殺死妻子、岳母以及小姨子一共3人，被捕後坦承因為妻子發現前夫樂透中了頭獎，竟然偷偷與對方聯絡計畫復合，不甘被戴綠帽才會衝動犯下大錯。

事件發生在3日下午，41歲男子諾帕多爾(Noppadol Nuamsamlee)與23歲妻子蘇吉特拉(Sujittra Chiangbai)一同開車去大賣場購物時，為了對方與前夫聯繫一事引發爭執，對方後來撥打電話找媽媽與25歲姊姊前來現場幫忙，結果3人全都慘死在他槍下。

諾帕多爾落網後坦承，妻子與前夫之間育有一名5歲兒子，最近岳母聽說前女婿中了頭獎便一直要求對方付更多贍養費給小孩，他得知後覺得無妨，然而後來發現妻子的態度變得可疑，好奇偷看手機才發現私下一直在和前夫聯繫聊天，當天才會和妻子吵了起來，結果小姨子和岳母趕到後，不但辱罵他沒用還動手打人，衝動之下才會拿槍射殺對方。

諾帕多爾面臨謀殺、在公共場合攜帶槍枝等罪，目前被關押中。死者60歲父親心痛表示，自己一夕之間失去妻子和2名女兒，他從來沒想到和女兒生活在一起多年的諾帕多爾竟然會狠心殺人，事發當時他也趕到現場，目睹對方持槍對準著他並且威脅開槍，所以他這輩子永遠不會原諒凶嫌，也絕不會讓對方保釋。

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