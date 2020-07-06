銀行「3點半就打烊」行員天黑才下班？網曝內幕：對傳票、結算還要處理雜事





▲銀行三點半打烊之後，後續還有很多工作要處理。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

不管任何時間到銀行辦事，總是可以看到滿滿的人潮，銀行營業的時間多半是早上九點到下午三點半，有網友日前趕去銀行辦事，遲到了1分鐘，到達門口時已經3時31分，只看見鐵門緩緩拉下，於是在PTT上詢問。有知情人士指出，「他們還要結算一大堆事情要做，分行還要回報總行，總行下班都七點多甚至更晚」。

原PO日前提早下班，打算到銀行辦事，到了銀行門口發現鐵門已經拉下，離打烊時間只差了「一分鐘」，於是上PTT問卦，「為啥銀行要三點半關門，五點不好嗎？還是全世界的銀行都三點半關，有沒有卦？」貼文一出後，引來許多網友回覆，「不要以為大家都很閒」、「是不夠大咖吧～」、「你可以滑進去」、「原po如果夠大戶，晚幾分也沒關係」也有網友提到日本及美國的銀行營業時間，「日本的三點就關了，給你參考一下」、「美國都早上9點開門，下午5點或6點才關」。

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有知情人士留言點出關鍵，「主要是卡在匯款，四點半金資公司系統就關了，在這之前所有匯款傳票要掃描送出，然後五點前金庫要入庫」、「對傳票跟結算，多錢跟少錢都不行，要一直對帳到完全沒錯，還要趕金庫關門，沒趕快處理好的話，大家一起被電到飛起來」。

此外，銀行三點半打烊後除了結帳，可能還有業務開發、開會、商品推廣報告、新商品教學、業績檢討等，常常下班都都已經七、八點了，能準時六點下班已經是非常幸運了。有網友提到，「郵局業務單純結帳快，銀行業務雜、產品多，下班晚是常態」、「看得到夕陽我覺得都算早的了」。