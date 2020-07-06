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港交所首批17檔MSCI指數期貨　今天上市

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▲▼ MSCI 。（圖／路透社）

▲今天推出了首批10檔全新的MSCI指數期貨合約在香港上市。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

本月預計推出17檔新MSCI期貨，今天（6日）推出了首批10檔全新的MSCI指數期貨合約在香港上市。

香港交易所今天正式推出與MSCI長期的新指數授權協議下的首批期貨合約，為擴展香港交易所的衍生性產品組合邁出重要的一步，並加強香港市場的廣度和深度。

目前這10檔MSCI指數期貨合約於今早在香港交易所衍生產品市場成功上市；合約以美元計價，分別追蹤澳洲，中國，印度，印尼，日本，馬來西亞，台灣及泰國等市場的相關股票。香港交易所將於7月20日推出第二批共7檔以美元計價及於香港交易所上市的指數期貨合約。

請繼續往下閱讀...

香港交易所市場主管姚嘉仁說，「首批MSCI指數期貨合約正式在港上市，為香港交易所及香港市場揭開新一頁。新產品可為我們的客戶提供更多選擇，同時隨著我們不斷拓展所屬市場的廣度和深度，這將更能鞏固香港金融市場在全球的競爭力。」

姚嘉仁還表示說，「連接全球一直是我們戰略和業務的核心，通過這批衍生產品合約，香港市場產品的相關資產範圍將跨越香港與中國內地，進一步擴展至亞洲其他地區以至全球，我們期待進一步推出更多合約，持續發展生態圈。」

香港交易所於2020年5月與MSCI延長了10年授權協議，以在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的37只期貨及補償合約，這也進一步實現兩者對發展區域投資市場，開發新產品和創新等長線工作的承諾。

於7月推出這首批合約後，香港交易所計劃在今年稍後時間陸續推出其餘合約，具體時間有待監管機構批准及視乎市況而定。

於7月份推出的MSCI指數期貨合約列表如下：
2020年7月6日
MSCI澳洲淨總收益（美元）指數期貨
MSCI中國自由淨總收益（美元）指數期貨
MSCI印度淨總收益（美元）指數期貨
MSCI印尼淨總收益（美元）指數期貨
MSCI日本淨總收益（美元）指數期貨
MSCI馬來西亞淨總收益（美元）指數期貨
MSCI台灣（美元）指數期貨
MSCI台灣淨總收益（美元）指數期貨
MSCI泰國淨總收益（美元）指數期貨
MSCI新興市場亞洲淨總收益（美元）指數期貨

2020年7月20日
11. MSCI香港淨總收益（美元）指數期貨
12. MSCI印尼（美元）指數期貨
13. MSCI菲律賓淨總收益（美元）指數期貨
14. MSCI新加坡淨總收益（美元）指數期貨
15. MSCI越南淨總收益（美元）指數期貨
16. MSCI新興市場淨總收益（美元）指數期貨
17. MSCI新興市場（美元）指數期貨

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