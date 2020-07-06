香港通過「國安法」...羅冠聰預告「文革上演」：台灣是下個目標

▲前香港立法會議員羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

香港版《國安法》7月正式上路，曾擔任電競評述員、並創立本土派政治團體「香港眾志」的前香港立法會議員羅冠聰，4日投書英媒《每日郵報》，除描述6歲與家人移民香港後，有多熱愛滿是摩天大樓的香港，也心痛描述26歲被迫離開香港的原因，痛批北京當局毀掉一國兩制，警告香港未來將重演文化大革命，並同時呼籲國際社會應出面對抗習近平的暴政、共同守護民主價值，否則下個遭殃的是台灣。

羅冠聰認為，香港在通過國安法後正式進入「黑暗期」，因為根本沒有人會對北京當局實現承諾抱持幻想，「母親曾在半世紀前經歷文化大革命的恐怖與暴力，新法律將在香港掀起新一波文革，這也是我上週不得不搭乘飛機，離開我最熱愛的香港的原因，現在我必須隱藏行蹤，向國際社會倡導反對極權主義。」

羅冠聰指出，2014年9月，成千上萬名香港人發起「雨傘革命」，上街要求民主、期望北京當局遵守真普選的承諾，然而警方卻發射催淚瓦斯；而當自己當選香港最年輕的議員時，卻因宣誓風波喪失議員資格；最後，「香港眾志」在面臨北京當局針對與抹黑下，宣告解散。

羅冠聰感謝英國首相強生願意為300萬港民提供庇護，呼籲國際社會支持香港民主抗爭；同時警告，若無成功遏止北京當局的擴張主義，台灣可能成為下個遭蹂躪的目標。

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