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新手股民別做空！　「投資癮」全職投資人報你5招趨吉避凶

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲有5年全職交易經驗的投資人建議新手股民，盡量做多就好，也不要從權證開始入手。（示意圖／記者張一中攝）

記者王曉敏／綜合報導

做多與做空都是常見的股票市場操作方式，不過相較於做多，做空不僅難度較高，獲利也較困難，對投資人來說也是個相當沒有安全感的操作方式。在Podcast節目「投資癮」中，主講者建議新手盡量做多就好，也不建議剛入門就投資權證，「不要從難的地方去挑戰，這樣很容易就出局了。」

Podcast節目「投資癮」主講者分享了他自己5年全職投資經驗，上周討論到了股票的做多與做空。他認為政府對於做空很明顯是不友善的，「當價格跌到一定的位置，金管會就會開始限制很多東西，包含不能用信用交易，這時候你就很難去獲利。...既然難度這麼高為何要挑戰呢？」節目建議，新手投資人不要從難的地方去挑戰，「這樣很容易就出局了。」

請繼續往下閱讀...

另外，他也非常不建議新手投資人從權證開始交易，「這商品本身就有點問題，而你累積到一定的資金，還會有一些很難解決的問題，那倒不如一開始就走對的路，從股票開始交易就好。」

何時買？何時賣？怎麼選？　解答投資新手大哉問

節目主講者表示，做多一檔股票不僅有機會翻好幾倍，也沒有一年至少回補一次的問題，「比較起來，做多真的太好做了，甚至還有配股、配息增加現金流動性。所以如果一般人要投資，好好學習一個方向就好。」他指出，選好股票，剩下的只要判斷什麼時候買進、賣出，什麼時候不動作即可。

針對如何判斷買賣時機點，主講者認為「都可以」，這個問題的解答因人而異，因為每個人的進場點、資金大小都不同。「我自己的做法是，在買進前先設定好停損點，」建議無論多有把握，都只買進預期投入股市總資金的20%。

「停損點設定好，停利先不用。」主講者說，「如果哪天我看到這筆資金有更有效用途的時候，也就是我找到一個我認為更有機會賺錢的標的，我才會去停利，否則我只在乎停損。」

至於如何選股票？主講者建議只買「上漲中的股票」，因為仍有機會繼續上漲，但他也警告投資人別追高，「不要在大家都搶著買或者價格急拉的當天進場。」

▲▼投資。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲投資人一旦找到一種能賺錢的方式，就一直使用下去，不要輕易被動搖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

主講者強調，投資人可以自己的方式判斷進場，無論是基本面、技術面、籌碼面、新聞面等等都可以，「你喜歡就好。因為只有你喜歡的股票你才有信心。」建議投資人一旦找到一種能賺錢的方式，就一直使用下去，「不要動搖，也不要被其他人影響，」因為這可能就是適合你的投資方式。

而當投資人「看不懂」時，則不動作，如果將股票市場比喻為打棒球，「你的打擊率不一定要很高，但只要一年揮出幾個全壘打也就夠了。而交易市場上有一個很特別的規則，就是即使前面丟了一百個好球，你也不會被三振，你可以耐心等到你真的喜歡的球再揮棒。」不過節目也提醒，「諷刺的是，政府與主力都希望你不停揮棒，因為只有你不停揮棒，你才有可能筋疲力盡，才有可能失誤，而『他們』才有可能賺到錢。」

【延伸閱讀】：做多與做空

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